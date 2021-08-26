/647273/تخفيض-نسب-القبول-بالكليات-العسكرية-والمعهد-الفنى-للقوات-المسلحة-دفعة-أكتوبر-2021

فى ظل تطوير منظومة التعليم ما قبل الجامعى فى جمهورية مصر العربية وفى ضوء النتائج ‏والنسب المئوية للمجموع لطلبة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2021 وما ترتب عليه من ‏تداعيات لإنخفاض الحد الأدنى للقبول للجامعات الحكومية والخاصة ، صدق الفريق أول / محمد زكى ‏القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على تخفيض نسب القبول للكليات العسكرية ‏والمعهد الفنى للقوات المسلحة دفعة أكتوبر 2021 كالأتى :‏

دوت الخليج يرصد تفاصيل تخفيض درجات القبول فى المعاهد والكليات العسكرية

الكلية الحربية :

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها ‏العلمى والأدبى ، بنسبة مئوية للمجموع 60 % فأكثر .‏

الكلية البحرية :

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى شعبتى ( الرياضيات – ‏العلوم) وكذلك الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى ، ‏بنسبة مئوية للمجموع 60 % فأكثر .‏

الكلية الجوية :

تقبل الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها ‏العلمى والأدبى ، بنسبة مئوية للمجموع 55 % فأكثر .‏

الكلية الفنية العسكرية :

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى ( شعبة الرياضيات) ‏فقط وكذلك الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية ( علمى ) والشهادات المعادلة من القسم العلمى ‏، بنسبة مئوية للمجموع 76 % فأكثر.‏

كلية الدفاع الجوى : تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى (شعبة الرياضيات) فقط ‏وكذلك الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى بشرط أن يكون ‏الطالب قد تحصل فى مادتى الفيزياء والرياضيات على 70 % فأكثر ، بنسبة مئوية للمجموع 71 % فأكثر .‏

كلية الطب للقوات المسلحة : تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى (شعبة العلوم ‏فقط) وكذلك تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى ، ‏بنسبة مئوية للمجموع 88 % فأكثر .‏

المعهد الفنى للقوات المسلحة : يقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (القسم العلمى) شعبة ‏‏(الرياضيات - العلوم) وكذلك الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية (القسم العلمى) بنسبة ‏مئوية للمجموع 55 % فأكثر .‏

سيتم تطبيق التخفضيات السابق ذكرها على الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة 2021 فقط وليس الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة العام السابق 2020 وذلك لتحقيق مبدأ المساواه وتكافؤ الفرص .‏