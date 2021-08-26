/647264/متحور-دلتا-يهاجم-المطعمين-ضد-فيروس-كورونا

نسب جديدة تظهر بشكل مستمر حول فاعلية اللقاحات، لاسيما مع تطور متحورات فيروس كورونا، أحدث هذه النسب أظهرتها إحصاءات أمريكية أن 25% من عدد الإصابات لدى سكان مقاطعة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، كانت بين المطعمين ضد الفيروس بشكل كامل خلال الفترة بين مايو و25 يوليو.

دوت الخليج يرصد تاثير لقاح كورونا على متحو دلتا

متحور دلتا

وجاء في التقرير الأسبوعي لمراكز محاربة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الامريكية ، الذي استند إلى دراسات محلية أجريت لتحديد ما إذا كان الأمريكيون بحاجة إلى جرعة معززة من اللقاح لتعزيز الحماية من الفيروس.

فيروس كورونا

وقد شملت الدراسة الجديدة أكثر من 43 ألفا من المصابين بفيروس كورونا في مقاطعة لوس أنجلوس، الذين تبلغ أعمارهم 16 سنة أو أكثر.

وكانت 10895 حالة أو 25.3% من الإصابات لدى المطعمين بشكل كامل، و1431 حالة أو 3.3% لدى المطعمين بجرعة واحدة و30801 حالة أو 71.4% لدى الأشخاص غير المطعمين.

اللقاحات تحمي من الأعراض الشديدة

رغم ذلك، نجحت اللقاحات في حماية المصابين من أعراض شديدة للمرض، حيث تم نقل 3.2% فقط من المطعمين بشكل كامل إلى المستشفيات، و0.05% وضعوا في أقسام العناية المركزة، و0.25% احتاجوا إلى أجهزة التنفس الاصطناعي.

لكن من بين غير المطعمين تم نقل 7.5% إلى المستشفيات، و1.5% إلى العناية المركزة و0.5% احتاجوا إلى التنفس الاصطناعي.

تغلب متحور دلتا

وعلى ذات المنوال فقد أوضحت الدراسة أن انخفاض فاعلية اللقاحات تزامن مع تغلب متحور "دلتا" من فيروس كورونا على حالات الإصابة، حيث تراجعت فاعلية اللقاحات من 91% إلى 66%، حسب التقرير.

يشار إلى أن العلماء الأمريكيين العاملين لصالح الجهات الحكومية كانوا قدموا الأسبوع الماضي استراتيجية لإعطاء الجرعات المعززة ابتداء من 20 سبتمبر المقبل، وهم بانتظار التقييمات من إدارة الغذاء والدواء ومراكز محاربة الأمراض.