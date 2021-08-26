الحكومة توافق على اعتبار القطار الكهربائى بخطوطه الثلاثة من المشروعات القومية

وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل بشأن اعتبار مشروع القطار الكهربائي السريع بخطوطه الثلاثة من المشروعات القومية في تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن سرعة تنفيذ هذا المشروع؛ ولا سيما بالنظر لأهميته الاستراتيجية في خدمة المواطنين قاطني المجتمعات السكنية على طول المسار، وتحقيق مستويات أمان أعلى للركاب، فضلاً عن كونه أحد أدوات التنمية الاقتصادية للدولة.

ووافق مجلس الوزراء على طلب الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشأن توقيع اتفاق التخارج مع تحالف (أكوا باور - حسن علام ) عن مشروع محطة توليد الكهرباء ذات الدورة المركبة، قدرة 2250م، بنظام ‪BOO‬، بقرية "هنادي" بمحافظة الأقصر، واستبداله بمشروع إنتاج طاقة كهربائية من طاقة الرياح بنظام ‪BOO‬ بقدرة ۱۱۰۰ ميجاوات، كما وافق المجلس على توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع هذا التحالف للمشروع البديل بذات الشروط التعاقدية للمشروعات المثيلة، كما وافق على قيام هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بتوقيع عقد الانتفاع بالأرض للمشروع البديل بذات الشروط التعاقدية للمشروعات المثيلة، على أن تقوم وزارة المالية بإصدار الضمانة الحكومية للمشروع البديل، طبقا لموافقة رئيس الجمهورية الصادرة في هذا الشأن، مع الاستثناء من قيد التحكيم داخل جمهورية مصر العربية في عقود شراء الطاقة وحق الانتفاع بالأرض والضمانة الحكومية للمشروع، طبقا لموافقة رئيس الجمهورية بهذا الشأن.

واعتمد مجلس الوزراء القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية للسياحة والآثار التي عقدت اجتماعها السادس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 23 أغسطس 2021، والتي تضمنت مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي، وذلك اعتبارا من أول نوفمبر 2021 وحتى 30 أبريل 2022، كما تضمنت القرارات استحداث برنامج لتحفيز الطيران الداخلي لربط مطارات المدن الساحلية ( شرم الشيخ والغردقة) بمحافظات الصعيد ( الأقصر وأسوان)، فضلا عن مد العمل بالقيم الحالية لرسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية في المطارات الكائنة في المحافظات السياحية، اعتبارا من أول نوفمبر 2021 وحتى 30 أبريل 2022، بالإضافة إلى مد العمل بالأسعار الحالية للوقود في المطارات الكائنة بالمحافظات السياحية، وذلك اعتبارا من أول يناير حتى 30 أبريل 2022، كما شملت القرارات مد العمل بالتسهيلات التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته رقم 138 المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2021 ، والمتعلقة بالمنشآت الفندقية والسياحية وشركات الطيران الكائنة في محافظتي الأقصر وأسوان ومدن: طابا، ونويبع، ودهب، وذلك اعتبارا من أول نوفمبر 2021 وحتى 30 أبريل 2022 .

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ حيث تقع الأولى بناحية مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية؛ وذلك لاستخدامها في إقامة محطة محولات كهربائية، بينما تقع الثانية بناحية بلاط بمحافظة الوادي الجديد؛ لاستخدامها في تنفيذ توسعات محطة محولات بلاط الكهربائية

وعقد اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الجولات التفقدية التي قام بها لكل من محافظتي الإسكندرية والأقصر هذا الأسبوع بصحبة عدد من الوزراء، والتي استهدفت مواصلة متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظات، للوقوف على معدلات الأداء، ومدى الالتزام بالمخططات الزمنية لتنفيذ هذه المشروعات، كما تستهدف الجولات المتابعة أولا بأول لمشروعات تطوير المدن القائمة، لافتا في هذا السياق إلى أنه سيتم عقد اجتماعات أسبوعية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير الريف المصري؛ من أجل ضمان مستوى عال من الأداء والتنفيذ، وفق ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.