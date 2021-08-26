غدا.. طقس شديد الحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 37

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس شديد الحرارة نهارا رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.





وقال الخبراء فى بيان، اليوم، إنه من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة. وأضافوا أن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاث أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية. وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 37 26

الإسكندرية 32 26

وادى النطرون 34 25

طنطا 36 26

شبين الكوم 36 26

دمنهور 34 26

بلطيم 32 24

مطروح 30 21

السلوم 31 24

سيوة 34 22

بورسعيد 33 25

دمياط 32 25

الزقازيق 36 26

المنصورة 35 25

الإسماعيلية 38 24

السويس 37 25

العريش 33 25

رفح 33 24

رأس سدر 38 25

نخل 37 18

نويبع 40 29

طابا 35 25

كاترين 35 17

الطور 36 27

شرم الشيخ 40 30

الغردقة 40 29

مرسى علم 38 28

الفيوم 37 25

بنى سويف 37 24

المنيا 38 24

أسيوط 38 23

سوهاج 40 24

قنا 41 26

الأقصر 42 25

أسوان 43 27

إدفو 43 27

أبوسمبل 41 25

الوادى الجديد 41 23

شلاتين 40 27

أبو رماد 38 28

حلايب 36 26

رأس حدربة 36 27

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