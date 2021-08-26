عاجل.. تخفيض نسب القبول بالكليات العسكرية والمعهد الفنى دفعة أكتوبر 2021

جدة - نرمين السيد - صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على تخفيض نسب القبول للكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة دفعة أكتوبر 2021.





وذلك فى ظل تطوير منظومة التعليم ما قبل الجامعى فى جمهورية مصر العربية وفى ضوء النتائج والنسب المئوية للمجموع لطلبة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2021 وما ترتب عليه من تداعيات لإنخفاض الحد الأدنى للقبول للجامعات الحكومية والخاصة.

وأوضح بيان صحفى، أن تخفيض نسب القبول، جاء كالآتى:

1.الكلية الحربية: تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها العلمى والأدبى، بنسبة مئوية للمجموع 60 % فأكثر.

2.الكلية البحرية: تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى شعبتى (الرياضيات – العلوم) وكذلك الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى، بنسبة مئوية للمجموع 60 % فأكثر.

3.الكلية الجوية: تقبل الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها العلمى والأدبى، بنسبة مئوية للمجموع 55 % فأكثر.

4.الكلية الفنية العسكرية: تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى (شعبة الرياضيات) فقط وكذلك الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية (علمى) والشهادات المعادلة من القسم العلمى، بنسبة مئوية للمجموع 76 % فأكثر.

5.كلية الدفاع الجوى: تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى (شعبة الرياضيات) فقط وكذلك الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى بشرط أن يكون الطالب قد تحصل فى مادتى الفيزياء والرياضيات على 70 % فأكثر، بنسبة مئوية للمجموع

71 % فأكثر.

6.كلية الطب للقوات المسلحة: تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى (شعبة العلوم فقط) وكذلك تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى، بنسبة مئوية للمجموع 88 % فأكثر.

7.المعهد الفنى للقوات المسلحة: يقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (القسم العلمى) شعبة (الرياضيات - العلوم) وكذلك الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية (القسم العلمى) بنسبة مئوية للمجموع 55 % فأكثر.

وسيتم تطبيق التخفضيات السابق ذكرها على الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة 2021 فقط، وليس الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة العام السابق 2020 وذلك لتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.