نواب البرلمان لـ دوت الخليج:عودة الجالية المصرية من افغانستان مشهد يدل على قوة الدولة وحرصها حماية ابنائها..ويبعث رسالة طمأنينة للمواطنين في الداخل والخارج

/647257/نواب-البرلمان-لـ-تحيا-مصرعودة-الجالية-المصرية-من-افغانستان-مشهد-يدل-على-قوة-الدولة-وحرصها-حماية-ابنائهاويبعث-رسالة-طمأنينة-للمواطنين-في-الداخل-والخارج

أثني عدد من نواب البرلمان خلال حديثم لموقع دوت الخليج، على الجهود التي بذلتها القايدة السياسية والدبلوماسية المصر، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة الجالية المصرية من افغانستان خاصة بعد سيطرة حركة طالبان على الحكم فى العاصمة الافغانية كابل.

ويرصد موقع دوت الخليج تعليقات نواب البرلمان على جهودالدولة فى اعادة المصريين من افغانستان

ولاء التمامي :مشهد يدل على قوة الدولة المصرية ومدي حفاظها على مواطنيها

وقالت ولاء التمامي،عضو مجلس النواب، اننا أمام مشهد يدل على قوة الدولة المصرية ومدي حفاظها على مواطنيها ومصالحهم داخل وخارج الدولة المصرية، مشيدة بتوجيهات الرئيس السيسي التي تؤكد على تسخير كل الامكانيات لحمايتهم ، وإعادتهم سالمين إلى أرض الوطن، مشيرة غلى أن هناك دول عديدة لم تستطيع إجلاء مواطنيها من افغانستان.

ووجهت النائبة ولاء التمامي ،عضو مجلس النواب،كل الشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولقوات المسلحة على سرعة التحرك واتخاذ الاجراءات اللازمة لإعادة الجالية المصرية وبعثة الأزهر من افغانستان.

عفاف زهران :يبعث رسالة طمأنينة للمصريين في كل مكان بالداخل والخارج

وأكدت النائبة عفاف زهران، عضو مجلس النواب ،أن جهود القيادة السياسية ، وحرصها على إعادة الجالية المصرية سالمة من افغانستان، يبعث رسالة طمأنينة للمصريين في كل مكان بالداخل والخارج بأن دولتهم تولي لهم كل الاهتمام والمتابعة والرعاية.

افغانستان وأشارت النائبة عفاف زهران ، عضو مجلس النواب، إلى أن ذه الجهود تؤكد حرص الدولة المصرية فى حماية ابنائها فى الداخل والخارج، موضحة انه يعد استمرار لنهج الدولة المصرية في حماية أبنائها المتواجدون في مناطق النزاع، وهو ما حدث مسبقا مع البعثة المصرية في ليبيا، وفي بؤر انتشار فيروس كورونا حول العالم.

عزة حسين: تدل علي قوه مصر وقدرتها بين البلاد

وقالت النائبة عزة حسين عضو مجلس النواب، أن عودة المصريين من أفغانستان تدل علي قوه مصر وقدرتها بين البلاد، لافتة غلأى أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد فجعلها مصدر ثقه بين البلاد الآخري، فضلا عن أن الجميع يعتبرها الأمن والامان والثقه بل رمزا للثقة والقوة والاعتزاز بالنفس .

ولفتت النائبة عزة حسين، عضو مجلس النواب،إلي ان قرار القيادة السياسية يعكس حرص الرئيس السيسي ومؤسسات الدولة المصرية على سلامة وأمن المواطن المصرى ،فضلا عن التأكيد على التواجد القوى للدولة المصرية خارج حدودها، كما انها تؤكد أمان وكرامة المواطن المصرى على رأس أولويات القيادة السياسية المصرية.