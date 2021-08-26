محمود تركي لـ دوت الخليج :عودة الجالية المصرية من افغانستان تعكس حرص مؤسسات الدولة المختلفة علي حياة المصريين فى الداخل والخارج

/647255/محمود-تركي-لـ-تحيا-مصر-عودة-الجالية-المصرية-من-افغانستان-تعكس-حرص-مؤسسات-الدولة-المختلفة-علي-حياة-المصريين-فى-الداخل-والخارج

أشاد النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بالجهود التي بذلتها القيادة السياسية ،تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، لإعادة الجالية المصرية من افغانستان، بعد تطورات الأحداث الاخيرة وسيطرة حركة طالبان على الحكم فى العاصمة الافغانية كابل.

عودة الجالية المصرية من افغانستان

واكد النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج ، أن مشهد عودة الجالية المصرية من أفغانستان إلى مصر يعكس حرص مؤسسات الدولة المختلفة علي حياة مواطنيها، واستعدادها الدائم لمساعدتهم في العودة إلى أرض الوطن من أي مكان في العالم عندما يتعرضون للخطر.

وأضاف النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ، “نحن نقدر هذه الجهود المشكورة من الدبلوماسية المصرية، والقيادة السياسية في الحفاظ على سلامة المصريين بالخارج، وتأمين عودتهم لأهلهم ووطنهم وعدم السماح بأي مساس بحياتهم في أي وقت”.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة،أصدرت أوامرها بإقلاع طائرة عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية، من أجل عودة الجالية المصرية والبعثة الأزهرية، وكذلك مسئولي السفارة المصرية في أفغانستان.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالمساهمة في عودة المصريين من أفغانستان.

من جانبهم توجه المصريون القادمون الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة على إعادتهم لأرض الوطن سالمين بأمن وأمان.