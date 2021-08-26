/647253/باسم-سمرة-ينضم-لأبطال-فيلم-الجوهرجي-بجانب-محمد-هنيدي

انضم الفنان باسم سمرة لأسرة فيلم "الجوهرجي" مع كلًا من محمد هنيدي، وآسر ياسين، ومنى ذكي والذي يعد التعاون الثالث له مع هنيدي بعد أن قدما فيلمي “تيتة رهيبة، وعنتر ابن ابن ابن شداد”.

دوت الخليج يرصد انضمام باسم سمرة لفيلم الجوهرجي

يُعد فيلم «الجوهرجي» أول عمل سينمائي يجمع بينه وبين الفنان الكوميدي، محمد هنيدي بعد 15 سنة، منذ آخر فيلم قدماه معا تحت اسم "وش اجرام" ويجسد السعدني خلال أحداث العمل دور طبيب، ومن المقرر أن يبدأ خلال الفترة المقبلة التحضير لدوره، لكي ينتهي من تصويره في أقرب وقت.

وانتهت الجهة المنتجة لإبرام التعاقدات مع الفنانين المرشحين للمشاركة في بطولة العمل، بجانب هنيدي ومنى زكي وريم مصطفى وآسر ياسين وعارفة عبد الرسول وأحمد السعدني، وهو من تأليف عمر طاهر.

أدوار أبطال فيلم الجوهرجي

كما انضمت الفنانة عارفة عبدالرسول مؤخرا الى فيلم الجوهرجي بدور خادمة بشكل كومدي اذ تبدأ التحضيرات للتصوير خلال الفترة المقبلة من خلال اجراء البروفات اللازمة، بينما تجسد منى زكي دور زوجة محمد هنيدي التي تحدث بينهم العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية، أما عن اسر ياسين فيقد شخصية طبطي نفسي .

محمد هنيدي يتألق في الإنس والنمس

يواصل فيلم «الإنس والنمس» للفنان محمد هنيدي إعتلاء عرش شباك التذاكر منذ اليوم الأول من عرضه في الأربعاء الموافق 4 من شهر أغسطس الحالي، وبرغم طرح فيلم «موسى» للفنان كريم محمود عبد العزيز إلا أنه لم يستطع أن يختطف الصدارة من «الإنس والنمس»، وبعدما كان فيلم «مش أنا» للفنان تامر حسني يتخطى الملايين الجنهات خلال يوم واحد فقط من عرضه أصبح يتذيل دور العرض.

وكان جني محمد هنيدي بفيلمه الجديد «الإنس والنمس» في ثاني أسابيع عرضه 13,647,192 جنيها، لتبلغ إجمال الإيرادات منذ انطلاق عرضه إلى 30,321,235 جنيها، وكان قد حقق الفيلم في أول أسبوع له بدور العرض إيرادات بلغت 16 مليون جنيها و750 ألف جنيها، وهي الأعلى في شباك التذاكر مقارنة بالأفلام المنافسة الأخرى.