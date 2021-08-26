الشرقية تُحقق طفرة فى إرتفاع معدلات الأداء ونسب تنفيذ أعمال توصيل الغاز...

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تعمل بخطى سريعة ومتلاحقة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بجميع قطاعاتها الخدمية ، بهدف الإرتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

أشاد المحافظ بالجهد المبذول من الشركه المنفذة لأعمال حفر وتوصيل الغاز الطبيعى على أرض محافظة الشرقية مؤكداً على تقديم أوجه التعاون من الجهاز التنفيذى بالمحافظة للشركه المنفذة للأعمال والتى حققت طفرة نوعية فى إرتفاع نسب تنفيذ أعمال الحفر وتوصيل الغاز الطبيعى لمنازل المواطنين مما كان له مردود إيجابى لتشجيع وتحفيز المواطنين على التعاقد للأستفادة من الغاز الطبيعى.

شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة توعية المواطنين بأهمية التعاقد بمشروع الغاز الطبيعى بنظام القسط الشهرى من خلال وضع لافتات وإعلانات بالشوارع والمناطق الحيوية بالمدن موضحاً بها عناوين مقرات شركة الغاز وأرقام هواتفهم وشروط ونظام التعاقد الميسر تشجيعاً للمواطنين على الأشتراك والحصول على خدمة الغاز الطبيعى..

ومن جانبه أوضح المهندس محمد قنديل رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة الحديثة للغاز الطبيعي وذلك بعد دمج الثلاث شركات ( سيناء للغاز - غاز الأقاليم - غاز القاهرة) طبقاً لخطة الدوله لدمج الكيانات العامله بقطاع البترول والتى تهدف إلي تحقيق المستهدف العام لتوصيل الغاز الطبيعي لجميع المواطنين ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

وجدير بالذكر.. أن هناك ٣٧ ألف و ١٢٥ عميل مع شركة الغاز الطبيعى فى مركز( أبو كبير) وهناك ٣٦ ألف و٢٤ عميل قاموا بالتعاقد فى مركز( فاقوس) وهناك ٣٦ آلاف و٤٤٣ عميل تعاقدوا مع شركة الغاز فى مدينة ( الزقازيق) وهناك ٢٦ ألف و٤٢٦ عميل قاموا بالتعاقد مع شركة الغاز الطبيعى فى مركز( منيا القمح) وهناك ٣٧٥٤ عميل قاموا بالتعاقد مع شركة الغاز فى مركز (أبو حماد) ، وفى مركز (ههيا) هناك ٤٧ ألف و٧٩٨ عميل قاموا بالتعاقد ، وفى مركز ( مشتول السوق) هناك ٣٤ ألف و٢٦٢ عميل قاموا بالتعاقد ، وفي مركز ( بلبيس) هناك ٢٥ ألف و٩٧٨ عميل قاموا بالتعاقد مع شركة الغاز ، وفى مركز ( الإبراهيمية) هناك ٢٢ ألف و١٢٦ عميل قاموا بالتعاقد ، وفى مركز ( ديرب نجم) هناك ٥٨ ألف و٧٩٥ عميل قاموا بالتعاقد مع شركة الغاز الطبيعى ، وفى مدينة (القرين) هناك ٢٤ ألف و ٦٥٦ عميل قاموا بالتعاقد مع شركة الغاز الطبيعى , وفى قرية (الأسدية) التابعة لرئاسة مركزأبو حماد هناك ٤٠٣٦ عميل قامو بالتعاقد مع شركة الغاز ، وفي مدينة( العاشر من رمضان) هناك ٥٥ ألف و٥٨٢ عميل قاموا بالتعاقد مع شركة الغاز ، وفي مركز ( الحسينية) هناك ٦٩٨ قاموا بالتعاقد مع شركة الغاز الطبيعي ، وفي مركز ( كفر صقر) هناك ١٢ ألف و١١ عميل قاموا بالتعاقد مع شركة الغاز، وفي مدينة ( القنايات) هناك ٢٧٨٤ عميل قامو بالتعاقد مع شركة الغاز.

ليصل إجمالى المتعاقدين ٤٢٨ الف و٥١٣ مواطن مع شركة الغاز الطبيعى لتوصيل الخدمة لهم بمختلف مراكز ومدن المحافظة.