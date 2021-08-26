فيديوجراف- الرمال السوداء بمصر.. ثروة قومية لا يستهان بها

جدة - نرمين السيد -

وتمتلك مصر قرابة 11 موقعا غنيا بالرمال السوداء، وما تحتويه من معادن ثقيلة، ويتم فصل تلك الرمال فى أماكنها بأجهزة خاصة، وتتحول بعدها إلى منتجات استراتيجية و41 صناعة مهمة مثل "صناعة هياكل الطائرات والسيارات، وأنابيب البترول، ومواد الإشعاع النووى" وغيرها، مما يجعلها ثروة قومية للبلاد لا يستهان بها.

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