/647249/فوز-فريقى-أصدقاء-الزواوى-وشبرا-فى-الدور-الثاني-بالسخة-الثالثة-من-دوري-مستقبل-وطن-بدمنهور

تواصلت مباريات دوري مستقبل وطن للموسم الثالث علي ملعب مركز شباب مدينة دمنهور،و وسط حضور جماهيري كبير ،حيث أسفرت المباريات عن فوز فريق أصدقاء الزاواوي علي فريق مشالي 1/4 وفوز فريق شبرا علي فريق ابوالريش 1/2بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل 1/1.

دوت الخليج يرصد تفاصيل فعاليات دوري مستقبل وطن فى دمنهور

بناءا علي تعليمات المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب اشرف رشاد الشريف نائب رئيس الحزب، زعيم الأغلبيةن رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، وتوجيهات النائب محمد عبد الله زين الدين أمين الحزب بمحافظة البحيرة والنائب محمد وجيه خالد أمين التنظيم، وبإشراف المهندس سعيد عبد القادر قريطم، أمين قسم دمنهور وبحضور أعضاء هيئة المكتب بقسم دمنهور.

تنطلق أولى مباريات دوري مستقبل وطن في نسخته الثالثة اليوم الثلاثاء 10 اغسطس وحتي الأسبوع الأول من شهر أكتوبر في كافة محافظات الجمهورية، وذلك وسط استعدادات قوية من قبل المنظمين لهذه الدورة.

أولا : مواصفات الفرق المنضمة لدوري مستقبل وطن ؟ تقام البطولة بنظام خروج المغلوب أو المجموعات، ويتكون الفريق من 5لاعبين منهم حارس المرمي بالإضافة إلي ثلاثة لاعبين احتياطي ومدير فني ومدير إداري. ويشترط أن يكون سن اللاعبين المشاركين من 18- ل35 سنة ويحق لكل فريق تسجيل لاعبين اثنين فقط يتجاوز سنهم 35عام ، ولا يشترط سن معين للمدير الفني أو الإداري.

ثانيا : مراحل دوري مستقبل وطن ونظام البطولة ؟ يتم تقسيم البطولة لعدة مستويات من المرحلة الأولى وتمثلها الوحدات الحزبية وصولا للمرحلة الثانية التي يمثلها أمانة المركز ، والمرحلة الثالثة والتي يمثلها أمانة المحافظة وصولا للمرحلة الرابعة وتمثلها الأمانة المركزية.

المرحلة الأولى تنطلق فى الفترة من 10 أغسطس حتي 15 أغسطس

المرحلة الثانية تنطلق من الفترة 16 أغسطس حتي 1سبتمبر

والمرحلة الثالثة تنطلق من الفترة من 5سبتمبر حتي 20 سبتمبر

والمرحلة الرابعة والأخيرة تنطلق من 21 سبتمبر حتي 7 أكتوبر

الجوائز المالية لبطولة دوري مستقبل وطن

يتم تحديد الجائزة المادية المقترحة من قبل لجنة تنظيم المحافظة ولكن يمكن تحديدها عبر المستويات المختلفة

أولا المرحلة الثانية بمسئولية تنفيذ من أمانة المركز

- يحصل الفريق الفائز الأول علي ميدالية وكأس مع جائزة مادية 10آلاف جنيه، والثاني سيحصل علي 8 آلاف جنيه وميدالية، والثالث 5آلاف جنيه وميدالية.

ثانيا المرحلة الثالثة بمسئولية تنفيذ من أمانة المحافظة

يحصل المركز الأول علي ميدالية وكأس بجائزة مادية مقترحة 25ألف جنيه والثاني ميدالية و20 ألف جنيه، و المركز الثالث ميدالية و15ألف جنيه.

ثالثا المرحلة الرابعة والنهائية بمسئولية تنفيذ من الأمانة المركزية

يحصل المركز الأول علي ميداليات بجانب درع وجائزة مادية نصف مليون جنيه والثاني يحصد ميداليات وجائزة مادية ربع مليون جنيه، والثالث سيحصل علي 150 ألف جنيه والرابع سيحصل علي شهادات تقدير.