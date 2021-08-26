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برشلونة يترقب مواجهة الأهلي أو الزمالك فى مونديال الأندية لليد

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نورهان عاطف 0 تبليغ

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يواجه الأهلي أو الزمالك فريق برشلونة في كأس العالم للأندية لكرة اليد، بعدما استقرت القرعة على مواجهة بطل السوبر الإفريقي التي ستجمع قطبي الكرة المصرية، لبطل أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتقام مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الزمالك والأهلي التي من المقرر إقامتها  يوم 10 سبتمبر المقبل في القاهرة ستحدد بطل إفريقيا الذي يشارك في بطولة "سوبر جلوب" بالسعودية.

ويبدأ بطل إفريقيا مشواره في مونديال الأندية بمواجهة برشلونة بطل أوروبا يوم 6 أكتوبر في ربع النهائي.

الجدير بالذكر أن برشلونة يضم بين صفوفه علي زين لاعب منتخب مصر.

ومن المتوقع أن يشارك اللاعب مع فريقه الجديد قبل انطلاق البطولة، إذ أعلن النادي قبل أيام إنه سيغيب لمدة شهر بسبب الإصابة.

الاهلي

يواجه اليوم الخميس ، فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى بقيادة مديره الفنى طارق محروس،  نظيره ريد ستار الإيفوارى فى ثانى مواجهاته بالبطولة الأفريقية للأندية أبطال الكؤوس المقامة فى المغرب.

ونجح فريق الأهلى فى خطف الفوز الأول بنتيجة 46 / 26 على ريما النيجيرى أول أمس الثلاثاء فى ضربة بداية المنافسة .

حقق فوزا مهما على حساب فريق سوكوتو ريما النيجيري في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين اليوم ضمن منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي تقام في مدينة مكناس المغربية.

انطلقت المباراة في الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، وأقيمت على صالة المسيرة بمدينة مكناس، وقدم خلالها «رجال يد الأهلي» عرضا قويا ونجح في إنهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة ٢٢-١٢، ثم واصل تفوقه في الشوط الثاني لينهي اللقاء لصالحه بنتيجة٤٦-٢٦. 

وتضم بعثة «رجال يد الأهلي» برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، كلا من: ياسر الرملي، رئيس الجهاز، وطارق محروس، المدير الفني، وهاني النجدي، مدير الفريق، ومحمد عادل، المدرب العام، ومحمد مصطفى، مدرب حراس المرمى، وأحمد القط، محلياً فنيا، وتامر منيسي مخطط أحمال، ود. محمد إبراهيم طبيبا، ومصطفى نجيب، إخصائي العلاج الطبيعي، ومحمد شهير العطار، مدلكا.

أما قائمة لاعبي فريق «رجال يد الأهلي»، فتضم كلا من: محمد عصام الطيار وعبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وعبد العزيز إيهاب وأحمد راضي وعبد الرحمن فيصل ومصطفى خليل وأسامة الجزيري وإسلام حسن ومحمود نعمان وسيف هاني ومحسن رمضان ومهاب سعيد وعمر خالد «كاستيللو» وعمر سامي وإبراهيم المصري وأحمد عادل وياسر سيف.

ويلعب  «رجال يد الأهلي» ضمن  المجموعة الأولى، إلى جانب أندية فاب الكاميروني وريد ستار الإيفواري وسوكوتو ريما النيجيري، وفقا لما أسفرت عنه قرعة البطولة .

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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