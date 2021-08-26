«اقتحام حفل محمد رمضان»...الداخلية تكشف حقيقة 4شائعات خلال إسبوع

/647238/اقتحام-حفل-محمد-رمضانالداخلية-تكشف-حقيقة-4شائعات-خلال-إسبوع

كشفت وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، خلال أسبوع ، 4 حقائق لشائعات نشرتها منصات التواصل والمواقع الإلكترونية، ما بين «شائعة إشتعال النيران في قسم شرطة الشرابية، وحقيقة غلق طريق الإسكندرية الصحراوي، وإقتحام حفل محمد رمضان و سرقة أعضاء طفل».

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل 4 حقائق لشائعات نشرتها منصات التواصل والمواقع الإلكترونية

حريق قسم الشرابية

أخبار تداولتها أحد المواقع الإخبارية موقع التواصل الإجتماعي “ فيسبوك" خلال الساعات الماضية، أفادت بإندلاع حريق داخل قسم شرطة الشرابية بالقاهرة، ونفت مصادر أمنية صحة ما تم تداوله عبر المواقع، مؤكدة أن ما تم تداوله في هذا الصدد عار تماما من الصحة، ويأتي ضمن محاولات نشر الأكاذيب.

غلق طريق القاهرة والاسكندرية

نفى مصدر أمنى ما نشره أحد المواقع الإخبارية بشأن غلق طريق (القاهرة – الإسكندرية الصحراوي)، مؤكدا أنه تم غلق كوبرى دوران الكيلو 84 (الدوران القادم من الإسكندرية للعودة اتجاه الإسكندرية مرة أخرى) لمدة عشر أيام فقط اعتبارا من الساعة 8 صباحاً يوم الأربعاء 25 أغسطس، على أن يكون البديل لكوبرى الدوران المشار إليه كوبرى الخطاطبة (على بعد 1,5كم من الدوران الجاري إغلاقه) دون تعطيل للحركة المرورية وذلك تزامناً مع تنفيذ بعض أعمال تطوير وتوسعة طريق (القاهرة- إسكندرية الصحراوي) .

حقيقة إقتحام حفل محمد رمضان

وأوضحت أيضا مصادر مطلعة أنه لا صحة لما تم تداوله حول اقتحام الجماهير حفل الفنان محمد رمضان المُقام بالساحل الشمالى بمطروح، حيث انتظم الحفل وعدم وجود أية تداعيات.

حقيقة سرقة أعضاء طفل

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، غموض تداول خبر على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن العثور على جثة أحد الأطفال بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، بعد سرقة أعضائه، وضبط الجناة مدعياً انتشار تلك الجرائم، وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، حيث تم تحديد مستخدم الحساب المشار إليه (عامل– مقيم بدائرة القسم)، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وعدم علمه بصحة ما قام بنشره.