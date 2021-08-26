استبعاد محمد عبد الرحمن من مسلسل «البيت بيتي»..ومصطفى خاطر بديلا

/647235/استبعاد-محمد-عبد-الرحمن-من-مسلسل-البيت-بيتيومصطفى-خاطر-بديلا

عادت الجهة المنتجة لمسلسل «البيت بيتي» الذي يخوض بطولته الفنان كريم محمود عبد العزيز، في استكمال تحضيرات العمل بعد أن تم توقفه بسبب انشغال أبطاله بأعمالهم الدرامية الرماضية هذا العام.

دوت الخليج يرصد مشاركة مصطفى خاطر في مسلسل «البيت بيتي»

واستقرت الشركة المنتجة للمسلسل على الفنان مصطفى خاطر بديلا لمحمد عبدالرحمن الذي ينشغل بعدة أعمال فنية هذه الفترة، ومن المقرر أن يتولى خالد مرعي مهمة إخراج العمل، المقرر البدء في تصويره عقب الانتهاء من ترشيحات أبطاله.

كريم محمود عبد العزيز يتألق بفيلم موسى

وبدأت دور العرض المصرية منذ يوم الأربعاء الموافق 11 من شهر أغسطس طرح فيلم «موسى» للفنان كريم محمود عبد العزيز بصالتها، واستطاعت قصة فيلم «موسى» التي نوه عنها البرومو التشويقي للعمل أن يجذب عدد كبير من الجمهور لشباك التذاكر لمشاهدته.

تدور قصة فيلم «موسى» حول طالب في كلية الهندسة يدعى يعيش حياته وحيدا، فيخطر على باله اختراع إنسان ألى ليكسر حدة ملله، ويساعده في أموره الشخصية، وخلال أحداث قصة فيلم «موسى» يقع هذا الشاب في حب أحد فتيات رجال الأعمال، وعندما يتقدم لخطبتها يرفض والدها هذه العلاقة فتتحول الأمور ضد هذا الرجل حيث يستخدم يحي الإنسان الألي الذي يدعى «موسى» للإيقاع به.

تفاصيل صناعة فيلم «موسى»

ويعد فيلم «موسى» من أقوى الأفلام في السينما المصرية الذي تقدم أول قصة روبوت في السينما العربية اذ شارك في إنتاجه ثلاث شركات إنتاجية كبيرة في مصر والوطن العربي وهم وهم سينرجى فيلمز (تامر مرسي)، نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، وتتولى شركة دولار فيلم توزيع الفيلم داخل مصر، التوزيع الخارجي لشركة الطاهر ميديا برودكشن، فيما تتولى MAD Solutions الترويج للفيلم.

ويعد الفيلم من من تأليف وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة وصلاح عبدالله.