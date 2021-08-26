/647234/عضو-مجلس-إدارة-الزمالك-يكشف-موعد-إعلان-الصفقات-الجديدة-واستلام-درع-الدوري

أكد حسام المندوه، عضو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن لجنة الكرة بالنادي الأبيض نجحت في إنهاء بعض الصفقات لتدعيم الفريق الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

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وقال حسام المندوه، في تصريحات تليفزيونية: «نجحنا في إنهاء بعض الصفقات لتدعيم فريق الكرة خلال الميركاتو الصيفي الجاري»، مضيفًا: «لجنة الكرة سوف تعلن عن الصفقات تباعًا عقب مباراة البنك الأهلي في الجولة الأخيرة للدوري».

وأشار: «اتحاد الكرة أبلغنا رسميًا أنه سيتم تسليم درع الدوري في مباراة البنك الأهلي، والاحتفال به داخل الملعب».

واكد المندوه:” وجود حفل تكريم الفريق بعد تتويجه ببطولة الدوري لكن لم يتم تحديد الموعد ، وسيتم صرف مكافئات اللاعبين في أقرب وقت”.

ونجح الزمالك رسمياً في التتويج ببطولة الدوري المصري هذا الموسم بعد الفوز علسي الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين في الجولة قبل الأخيرة .

وبلتقي الزمالك مع البنك الأهلي، غدًا الجمعة، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.

تحدث حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة المعنية بإدارة الزمالك، عن الأزمة المالية التي مر بها الفارس الأبيض خلال الفترة الحالية، وخاصة عند توليه لرئاسة الفريق.

وقال حسين لبيب عبر قناة أون تايم اسبورت: “ الزمالك عليه ديوان أكثر من مليار جنية”.

ونابع: “يوجد على الزمالك ديون سيادية مثل الكهرباء وغيرها من الخدمات بمبلغ يتخطى الـ 500 مليون جنية، وذلك غير الديون الإدارية المتراكمة على الفريق”.

وأضاف: “ عند تعيني رئاسة نادي الزمالك، كانت نسبة سداد مستحقات اللاعبين تبلغ 21 في الميه فقط، ونجحنا بعد ذلك في ارتفاعها إلى 79 في الميه”.

واستكمل لبيب في تصريحات عبر برنامج "مساء أون تايم: “الحمد لله أننا استطعنا إسعاد جماهير الزمالك، وهذا هو الهدف الذي جئت من أجله من البداية، وسعيد بتخطينا للظروف التي مر بها الفريق”.

وأعرب حسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة المعنية بإدارة فريق الزمالك، عن سعادته الكبيرة بتتويج الفارس الأبيض بالدورى الممتاز للمرة رقم 13 في تاريخ النادى.

حل حسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة المعنية بإدارة فريق الزمالك، ضيفا على قناة أون تايم سبورتس، عبر برنامج بي أون تايم مع إبراهيم عبدالجواد.

وتحدث حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، عن تتويج الزمالك ببطولة الدوري الممتاز.