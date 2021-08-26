/647230/قرار-جديد-من-الهلال-السعودي-بشأن-جيوفينكو

كشف تقارير صحفية سعودية، أن إدارة نادي الهلال قد اتخذت قراراً جديداً يتعلق لالمحترف الإيطالي سيباستيان جيوفينكو بعد فسخ عقده مع نادي الهلال بالتراضي

ويعرض دوت الخليج التفاصيل :

وقررت إدارة الهلال فسخ عقد جيوفينكو بعد دخوله الفترة الحرة لتوفير مكان في قائمة الأجانب لتسجيل البرازيلي ماتيوس بيريرا، صانع الألعاب.

ووفقاً لصحيفة “الرياضية” السعودية، فإن إدارة نادي الهلال قد قررت تنظيم حفل وداعي للإيطالي سيباستيان جيوفينكو بعد فسخ العقد بين الطرفين.

وتقرر أن يودع جيوفينكو نادي الهلال في مباراة الباطن المقبلة على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، غدٍ الجمعة.

وانضم جيوفينكو لصفوف فريق الهلال في انتقالات شتاء عام 2019 قادماً من تورنتو الكندي حيث وقع على عقدٍ مع النادي كان يمتد حتى ديسمبر المقبل 2021.

وساهم جيوفينكو في تتويج الهلال بعدد من الألقاب؛ حيث تُوج معهم بدوري أبطال آسيا 2019 ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مرتين وكأس خادم الحرمين الشريفين مرة واحدة.

أعلن نادي الفيحاء السعودي، رسمياً تعاقده مع الجناح فواز الطريس لمدة موسم واحد علي سبيل الإعارة، قادماً من الهلال.

وأنهى مجلس إدارة نادي الفيحاء إجراءات التوقيع مع اللاعب فواز الطريس علي سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم قادماً من الهلال.

وتم توقيع العقد بمدينة الرياض، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور ماهر بن عثمان أباحسين.

ويجد الطريس صعوبة في المشاركة مع الهلال في ظل اعتماد الجهاز الفني بقيادة ليوناردو جارديم على عناصر أخرى في نفس مركزه.

ويحتل الفيحاء المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 4 نقاط من انتصار على الاتحاد بهدف نظيف وتعادل مع الفتح وذلك في أول جولتين من البطولة.

صدمة في صفوف الهلال السعودي قبل مواجهة الباطن في الدوري

شهدت التدريبات الجماعية لفريق الهلال السعودي، غياب ناصر الدوسري، الظهير الأيسر لــ “الزعيم”، ويستعد فريق الهلال لمواجهة منافسه فريق الباطن في الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

خاض لاعبو فريق الهلال السعودي، تدريبات جماعية مساء اليوم الأحد، استعدادا لمباراة فريق الباطن، في المباراة التي ستجمع الفريقين يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وبحسب إذاعة ” يو إف إم” السعودية، فإن ناصر الدوسري، غاب عن التدريبات الجماعية لفريق الهلال، بسبب معاناته من وعكة صحية، مما يعني عدم مشاراكاته في مباراة الفريق القادمة والتي ستكون أمام الباطن.

وأفادت صحيفة “الرياضية” السعودية أن الجهاز الطبي لفريق الهلال سيقدم تقريره الطبي للجهاز الفني حول إصابة الركبة التي يعاني منها لاعب وسط الفريق عبدالله عطيف، والتي تعرض لها الأسبوع الماضي.

وأشارت الصحيفة أنه لم تتحد حتى هذه اللحظة موعد عودة عطيف للتدريبات.

وكان الهلال قد حقق الفوز في مباراته الماضية على التعاون بهدفين مقابل هدف واحد، ليتصدر بذلك جدول ترتيب فرق بطولة دوري المحترفين السعودي برصيد 6 نقاط.