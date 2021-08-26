الخشت يكرم الفريق البحثي للمرجع العلمي .. ونشره دوليًا بالتعاون مع الناشر...

‏رئيس جامعة القاهرة: إعداد المرجع العلمي الدولي الأول من نوعه لإستخدام تقنية "النانو تكنولوجي" في علاجات الفم والأسنان

د.الخشت: الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بكل ما هو جديد في التخصصات المختلفة بما يتواكب مع التطور العالمي للبحث العلمي التطبيقي لخدمة المجتمع

المرجع سيساهم في تطور علاجات أمراض الفم .. واستخدام تقنية النانو مستقبلاً في هندسة أنسجة الأسنان

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إعداد المرجع العلمي الدولي الأول من نوعه في مصر وذلك في مجال العلاج التحفظي لتخصصات طب الفم والأسنان من خلال استخدام تقنية النانو تكنولوجي والتي يتم تطبيقها لأول مرة، وتم نشر المرجع دوليًا وذلك بالتعاون مع الناشر الدولي السيفير.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بكل ما هو جديد في التخصصات المختلفة، وبما يتواكب مع التطور العالمي للبحث العلمي التطبيقي، مقارنة بنظرائها في الجامعات المرموقة، وبما يعود بالنفع علي المجتمع والناس، وهو ما يتحقق فيما تقدمه مستشفيات جامعة القاهرة وكلية طب الفم والأسنان والتي تعد من التخصصات ذات التصنيف المتقدم دوليًا.

وكرم الدكتور الخشت، الفريق البحثي القائم على إعداد المرجع العلمي وهما الدكتورة منى رياض الأستاذ بقسم العلاج التحفظي بكلية طب الاسنان، والدكتورة شيرين حافظ الأستاذ المساعد بقسم العلاج التحفظي، وذلك لجهودهما وتميزهما في إعداد المرجع العلمي الدولي الأول لمصر في مجال العلاج التحفظي باستخدام تقنية النانو تكنولوجي.

من جانبه، قال الدكتور عاطف شاكر عميد كلية طب الأسنان، إن أهمية المرجع ليس لكونه الأول من نوعه فقط فى مجال العلاج التحفظي على مستوى جميع كليات طب الأسنان بمصر، لكنه سيساهم في تطور علاجات أمراض الفم بشكل كبير عبر تقنية النانو تكنولوجي، بالإضافة إلى استخدام تقنية النانو مستقبلاً في هندسة أنسجة الأسنان.

و أشارت الدكتورة ألفت حسانين رئيس قسم العلاج التحفظي بكلية طب الأسنان، إلى التوسع في استخدام تقنية "النانو تكنولوجي" لتطوير الأدوات التي تساعد الأطباء على التشخيص والعلاج والوقاية من أمراض الفم، لافتة إلى العمل على إتاحة المرجع بجميع المكاتب العلمية ليصبح مرجعًا علميًا متخصصًا لجميع أطباء الأسنان على مستوى العالم.