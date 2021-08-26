مدبولى: اجتماعات أسبوعية لمتابعة مشروعات حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الجولات التفقدية التى قام بها لكل من محافظتى الإسكندرية والأقصر هذا الأسبوع بصحبة عدد من الوزراء، والتى استهدفت مواصلة متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظات، للوقوف على معدلات الأداء، ومدى الالتزام بالمخططات الزمنية لتنفيذ هذه المشروعات، كما تستهدف الجولات المتابعة أولا بأول لمشروعات تطوير المدن القائمة.
وأشار فى هذا السياق إلى أنه سيتم عقد اجتماعات أسبوعية لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، من أجل ضمان مستوى عال من الأداء والتنفيذ، وفق ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.
على جانب آخر، شدد الدكتور مصطفى مدبولى على ضرورة الإسراع بوتيرة إعطاء التطعيمات المضادة لفيروس "كورونا" لجميع المنتمين لقطاعى التعليم الجامعى وقبل الجامعى، مؤكدا أنه يتابع بنفسه مع الوزراء المعنيين سير العمل بهذا الشأن، وهناك توجيهات من الرئيس بضرورة الانتهاء من هذه المهمة قبل بدء العام الدراسى.
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