كلمة البابا تواضروس فى تدشين كاتدرائية دير أبو مقار بوادى النطرون

جدة - نرمين السيد - قال البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عقب تدشين كاتدرائية دير القديس مقاريوس بوادى النطرون (برية شيهيت)، إن اليوم، يوم مبارك لتدشين هذه الكاتدرائية على اسم القديس العظيم مكاريوس الكبير أب برية شيهيت، ويوم التدشين هو اليوم الختامى فى إنشاء الكنيسة أو الكاتدرائية، وهو بمثابة شهادة الميلاد للمكان، وكلمة تدشين كما حضراتكم تعرفون معناها تخصيص أو تكريس أو أن هذا المكان صار مخصص ومدشن على اسم القديسين المذكور أسمائهم وفى هذا اليوم أيضا نسمى المذابح للكنيسة أو الكاتدرائية.





وأضاف البابا تواضروس خلال الكلمة التى ألقاها منذ بدير أبو مقار اليوم، أن صلوات التدشين هى صلوات تتم مرة واحدة فى السنة ومرة واحدة فى عمر الكنيسة وهذه الصلوات مثل سر المعمودية بالضبط تمر بـ3 مراحل، المرحلة الأولى: صلوات مأخوذة من تدشين هيكل سليمان فى العهد القديم وكلها عبارات طلب الرحمة من الله أنه سمح لنا وأعطانا فرصة أن يكون له مسكن فى وسطنا وصلوات هذه المرحلة يكون فيها المرد "يا رب ارحم" أو "كيرياليصون" وهى الطلبة الوحيدة التى نستطيع قولها عندما نقابل المسيح، المرحلة الثانية: نصلى صلوات نختمها برشم المذبح بعلامة الصليب بدون زيت الميرون ونقول أن هذا المذبح الذى سنقدم عليه الذبيحة سيقدم لنا نعم كثيرة، مثلا سيقدم لنا ذهنا نقيا لأن عند المذبح نتوب ونطرح كل خطايانا وأيضا عند المذبح سيعطينا فرصة خيرات الفضائل ونمارس حياة الفضيلة ونقتنى من وراءها خيرات.



وتابع: "هذا المذبح سيكملنا ويجملنا، فهذا المذبح هو المحطة التى نتقابل فيها مع الله ونطلب ما نريد لكى نعيش حياة التقوى والنقاوة، ولهذا المرد عندما نصلى يكون كلمة "آمين" وتعنى استجب يا رب، والمرحلة الثالثة والأخيرة: نبدأ فى صب زيت الميرون ونقول ماذا سيكون اسم المذبح مثل شهادة الميلاد بالضبط وأين سيكون مكانه ونحدد موقعه الجغرافى، فمثلا هذا المذبح القبلى على اسم القديس يوحنا القصير وهذا هو الاسم ثم هذا المذبح فى كاتدرائية اسمها كاتدرائية القديس مكاريوس الكبير وهى موجودة فى دير اسمه دير أبو مقار والموجود فى منطقة وادى النطرون ونقولها أيضا بالاسم القديم الاسم القبطى برية شيهيت، وحينها بعد مسح المذبح بزيت الميرون نقول المرد كله "الليلويا" أى أن المذبح صار هو الذى يعطينا روح الفرح وهو الذى يملأنا بالسعادة والفرح لأن "الليلويا" معناها سبحوا الله مما يعنى أن المذبح يجعل كل واحد منا كأنه هو الليلويا، أى أنت كإنسان أو كهنة أو رهبان فى البرية يصير الإنسان هو إنسان الليلويا "إنسان الفرح" وهذا هو هدف الكنيسة".



وأضاف البابا تواضروس: "هدف صلواتنا وهدف رهبنتنا وهدف حياتنا كلنا أن نصير بشر فرحين بالمسيح الساكن فينا وفرحين بطريقنا إلى الأبدية، هذا هو الخلاصة، ونقول الليلويا بنغمة الفرح والسعادة لهذا التدشين، وبالأمس كان تذكار إعادة جسد القديس أو مقار وهو فى 19 مسرى والموافق 25 أغسطس ونحتفل به اليوم وسنقرأ سنكسار أمس اليوم أيضا لأنه تذكار تدشين هذه الكاتدرائية، ونتذكر طبعا كل الأحباء الذين تعبوا فى إنشاء كاتدرائية بهذه الصورة الرقيقة والجميلة.



واختتم قائلا: "ونتذكر المتنيح نيافة الأنبا أبيفانيوس أسقف ورئيس الدير ونتذكر أنه هو من وضع حجر الأساس لهذه الكنيسة وخطط لها فى البداية واستكمل الآباء الأحباء فى هذا الدير مع المهندسين والفنيين والعمال وكل آباء الدير استكملوا العمل حتى اكتمل بهذه الصورة الجميلة والتى نفرح بها جميعا بحضور الآباء الأساقفة والآباء الكهنة وحضور بعض الآباء من أديرة أخرى وحضور الأراخنة وحضور الشمامسة وحضور كل الشعب هو سبب الفرحة، ويكون هو العيد السنوى لتدشين الكنيسة وتدشين الكاتدرائية ونحتفل به على مر الزمن بيوم التدشين وهو يوم الفرح ويوم النعمة التى أعطاها الله لنا بوجود هذه الكاتدرائية، ربنا يبارك كل من تعب ومن له مجهود فيها ويجعل هذا المكان مكان صلاة مقبولة أمام الله على الدوام".