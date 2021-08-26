إنفوجراف.. استعدادات امتحانات الدور الثانى للثانوية الأزهرية

جدة - نرمين السيد - والإنفوجراف التالى يوضح استعدادات قطاع المعاهد الأزهرية لانطلاق امتحانات الدور الثانى.

كما يجهز قطاع المعاهد الأزهرية احتفالية ضخمة للاحتفال بأوائل الثانوية الأزهرية، وذلك بعد إعلان الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خلال اتصاله بالأوائل أنه سيتم دعوتهم لاحتفال سيتم إبلاغهم بموعده لتكريمهم بحضور أولياء أمورهم.

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