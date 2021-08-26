محافظ المنيا يوجه اللجان الهندسية بإنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء

جدة - نرمين السيد - وجه اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، على الإسراع فى استكمال إجراءات التصالح فى مخالفات البناء بمعرفة اللجان الهندسية بالمحافظة بعدما سدد المواطنون مقدم الجدية المنصوص عليه فى القانون لتوفيق أوضاعهم المخالفة.





جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ، اليوم الخميس، بحضور المهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ورؤساء اللجان الفنية، ومديرى الإدارات الهندسية بكل مركز ومدينة، وذلك لمتابعة الإجراءات المتخذة بمعرفة اللجان الفنية المشكلة، للبت فى طلبات التصالح فى مخالفات البناء المقدمة من المواطنين.

وبحث محافظ المنيا، الخطوات التنفيذية الواردة من الأمانة التشريعية لمجلس الوزراء لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الاعتداد بما قدمه المواطن بملف التصالح فى نطاق القرى وقبول التصالح على الطلبات المقدمة فى هذا الشأن.

وناقش القاضى، جميع المحاور المُتعلقة بملف التصالح فى مخالفات البناء، والمعوقات التى تواجه الأمانات واللجان الفنية، وسُبل تذليلها، مشددا على تكثيف العمل للانتهاء من إجراءات فحص الملفات المقدمة.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن، بالتعاون مع اللجان الفنية المشكلة للبت فى طلبات التصالح المقدمة وتذليل كافة العقبات أمامها لإنهاء إجراء المعاينات اللازمة للمبانى المخالفة، لتقنين أوضاع مخالفات البناء والتيسير على المواطنين، مؤكدا أنه تتم متابعة منظومة العمل أولاً بأول للوقوف على معدلات الإنجاز بهذا الملف.