إنفوجراف- «حياة كريمة».. تحول الأحلام إلى واقع بقرى الفيوم

جدة - نرمين السيد - تشهد محافظة الفيوم تنفيذ العديد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركزى إطسا ويوسف الصديق، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا وتحسين ظروف معيشتهم.





والإنفوجراف التالى يوضح بالأرقام أبرز الإنجازات التى تتحقق على أرض الواقع بمحافظة الفيوم.

وما زال العمل مستمرا على قدم وساق بمشروعات "حياة كريمة" حتى تتحقق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

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