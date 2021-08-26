/647231/عبر-فيسبوك--ضبط-شخص-بالإسكندرية-يبيع-أسلحة-بيضاء

سقط في قبضة مباحث الإسكندرية، اليوم الخميس، شخص لقيامه بترويج الأسلحة البيضاء ومحدثات الصوت للراغبين بمقابل مادى على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على مواطن بيبع أسلحة البيضاء عبر فيسبوك بالإسكندرية

تفاصيل الواقعة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية) من خلال إحدى الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بالترويج على قدرته على توفير الأسلحة البيضاء ومحدثات الصوت للراغبين بمقابل مادى.

وبعد تقنين الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم إستهداف المذكور وأمكن ضبطه بمحل إقامته ، وبحوزته هاتف محمول بفحصه فنياً تبين إحتوائه على أثار ودلائل على إرتكابه الواقعة – طبنجة صوت – 10 طلقات صوت من ذات العيار - 4 قطع أسلحة بيضاء«مطواة»

بمواجهته أمام رجال مباحث الأسكندرية، أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ، وترويجه لبيع الأسلحة البيضاء ومحدثات الصوت من خلال الحساب المشار إليه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بقصد تحقيق مكاسب مالية.

وفى سياق نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في القبض على عنصر إجرامي في محافظة الجيزة، يمارس نشاط الاتجار في المواد المخدرة وبحوزته كمية من المخدرات وسلاح نارى وذخائر.

تفاصيل الواقعة

وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد أكدت قيام عنصر إجرامى له معلومات جنائية ومقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، بممارسة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، متخذا من دائرة مركز شرطة أطفيح مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.