/647228/في-ظروف-غامضة-العثور-على-جثة-سيدة-بمسقة-مياه-بأرض-زراعية-في-باسوس

تكثف الأجهزة الأمنية فى القليوبية، اليوم الخميس، من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة مجهولة لربة منزل بالعقد الثالث من العمر بمسقة مياه بأرض زراعية بمنطقة باسوس دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية ترتدى كامل ملابسها ولا يوجد بها أية إصابات ظاهرية تحرر المحضر اللازم وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل كشف غموض واقعة العثور على جثة سيدة مجهولة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من أحد الأهالى بمنطقة باسوس دائرة المركز يفيد العثور على جثة مجهولة لسيدة بالعقد الثالث من العمر بمسقة مياه أمام أرضه زراعية.

و انتقلت على الفور القوات الأمنية وضباط البحث الجنائى إلى موقع العثور على الجثة وبالمعاينة والفحص أتضح أن الجثة لسيدة مجهولة لايوجد بحوزتها أية أوراق تدل على شخصيتها بالعقد الثالث من العمر مستلقاة على ظهرهاه بمسقى مياه، مرتدية جميع ملابسها، ومغطاة بملاءة سرير يعلوها قميص طبى خاص بالعمليات الجراحية.

النيابة العامة

وبمناظرة الجثة تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية سوى وجود كانويلا طبية بالساعد الأيمن، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، والتى أمرت بسرعة كشف ملابسات الواقعة واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

وفي سياق أخر أخرى مزق سائق جسد عامل ، فى مشاجرة بمنطقة ميت حلفا دائرة مركز شرطة قليوب فى القليوبية ، بسبب خلافات الجيرة.

القبض على طرفي المشاجرة

و تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من القبض على طرفى المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، بورود بلاغ من مستشفى قليوب التخصصى، يفيد استقبال عامل مصابا بجرح طعنى نافذ بالظهر.

وبالفحص وسؤال المصاب «أحمد م إ» 20 سنة، عامل مقيم سوارس- ميت حلفا دائرة المركز اتهم "محمد أ ح"، 36 سنة سائق بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض «سكين»، محدثا إصابته، وذلك خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات الجيرة.

ونجح ضباط مباحث مركز شرطة قليوب، في ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم بالواقعة، وتحرر المحضر اللازم ، وتولت النيابة التحقيق.