طبيب الأهلي يكشف الحالة الصحية لـ«الشناوي» وامكانية لحاقه بتدريبات اليوم

/647227/طبيب-الأهلي-يكشف-الحالة-الصحية-لـالشناوي-وامكانية-لحاقه-بتدريبات-اليوم

كشف محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، حالة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر بعد معاناته من نزلة معوية قبل مباراة فريقه ضد الجونة يوم الثلاثاء الماضي وتسبت في استبعاده من المباراة.

ويرصد دوت الخليجالتفاصيل:

وقال رئيس اللجنة الطبية بالأهلي في تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير" عبر أثير راديو "أون سبورت": الحالة الصحية لمحمد الشناوي مستقرة حتي الأن، ومن الممكن خوض التدريبات الجماعية اليوم ، لاسيما بعدما حصل على الأدوية التي حددها له الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق الأحمر أمس الأربعاء.

وأختتم: إصابة الشناوي عبارة عن "تلبك معوي" وبعض الالتهابات في المعدة، وقد تكون نتيجة تناول وجبة غير نظيفة، لكن حالته الآن أصبحت مستقرة وقد يشارك في التدريبات الجماعية اليوم بشكل طبيعي.

يخوض فريق النادي الأهلي مرانه الأخير عصر اليوم الخميس استعدادا لمواجهة فريق أسوان المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة من مساء غدًا الجمعة على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز .

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير بقيادة بيتسو موسيماني في تمام الساعة الخامسة عصر اليوم الخميس على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادا للمواجهة الغد أمام فريق أسوان.

وتذاع مباراة الأهلي وأسوان غداً على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري العام برصيد 73 نقطة جمعها من خوض 33 مباراة حيث فاز في 21 مباراة وتعادل في 10 مباريات وخسر مباراتين فقط.

بينما يحتل فريق أسوان المركز الثامن عشر والأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة جمعها من حوض 33 مباراة حيث فاز في ست مباريات وتعادل في تسع مباريات أخرى وخسر 18 مباراة ، وتأكد هبوطه رسميًا إلى دوري القسم الثاني في الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن نادى الزمالك توج رسمياً بلقب الدوري الممتاز للموسم الحالي للمرة 13 في تاريخه، بعد فوزه على فريق الإنتاج الحربي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري المصري .

انهى النادي الأهلي إجراءت التعاقد مع الجنوب إفريقي بيرسي تاو،لاعب بيرايتون الإنجليزي، لمدة ٣ سنوات قبل أن يرتدى اللاعب قميص المارد الأحمر منذ دقائق.

وحصل النادي الأهلي على توقيع اللاعب بشكل رسمي قبل أن يقوم بتسجيل فيديو دعائي من ملعب مختار التتش في الجزيرة من أجل الإعلان الرسمي عن الصفقة.