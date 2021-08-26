/647226/أول-ظهور-لمنة-فضالي-بعد-خضوعها-لعملية-جراحية

نشرت الفنانة منة فضالي مجموعة صور لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” في أول ظهور لها بعد خضوعها لعملية جراحية.

دوت الخليج يرصد أول ظهور لمنة فضالي بعد العملية الجراحية

وظهرت منة فضالي خلال الصور مرتدية بجامة باللون اللبني في منزلها على السرير، وعلقت عليها الفضالي قائلا: “صباح الخير”.

وكانت منة فضالي قد كشفت أمس عن خروجها من المستشفى ولم توضح تفاصيل العملية الجراحية، مشددة على أنها ليست عملية تجميل، مشيرة إلى أنها إذا خضعت لعملية تجميلية سوف تعلن الأمر، ووجهت في منشور عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك الشكر لكل من سأل وحاول والاطمئنان عنها.

منة فضالي تبدأ تصوير فيلم «روحي لك» بجانب المنتج عمرو طنطاوى

ومن ناحية أخرى بدأت الفنانة الشابة منة فضالي تصوير أحدث أعمالها السينمائية بعنوان «روحي لك» بجانب المنتج عمرو طنطاوى وعدد كبير من النجوم اللامعين، بإحدى فيلات منطقة شبرامنت بالجيزة، الذي ينتمي للأعمال الرومانسية ويشارك في بطولته بجانب الفنانة منة فضالي عدد كبير من النجوم منهم إيهاب فهمي، مروة عبد المنعم، مدحت تخيا، اسلام اسماعيل، عمرو عبد العزيز، شريف باهر، وظهور خاص جدا للفنان أحمد سلامة.

قصة فيلم «روحي لك»

وتدور أحداث فيلم «روحي لك» حول طبيبة شابة مكرسة حياتها لعملها في المستشفى، اختارت أن تقضي معظم وقتها وحيدة في منزلها رغم حث اختها المستمر كي تتزوج، وتتغير الأمور رأسا على عقب نتيجة حادث سيارة وتكون مجبرة على الإقامة مع شاب محبط تحدث بينهم مجموعة من المواقف الكوميدية إلى أن تتطور الأحداث وتقع في حبه.

صناع فيلم «روحي لك»

فيلم «روحي لك» تصميم أفيشات أحمد عامر، إدارة إنتاج: كمال علي السيد ومحمود عبد الحفيظ ومحمد عادل، منتج فني أحمد عباس، مونتاج أحمد مجدي، لاين بروديوسر عبد العزيز السليمان، إشراف عام على الإنتاج: هشام رضا وإسلام مارو، مدير تصوير أحمد عاشور، إنتاج شركة ميكرز للإنتاج الفني للمنتج عمرو طنطاوي، تأليف ناجي عبد الله، ومن إخراج مازن نيازي.