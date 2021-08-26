4.5 مليون وفيات كورونا حول العالم وأكثر من 212 مليون إصابة

/647224/45-مليون-وفيات-كورونا-حول-العالم-وأكثر-من-212-مليون-إصابة

مازال كورونا يواصل حصده لأرواح ضحاياه، وبعد الأعداد المتزايدة يوميًا سواء كانت إصابة أو وفاة، لفيروس كورونا المستجد، فقد لامس العدد الرسمي لوفيات «كورونا» في العالم 4.5 مليون، إذ أظهر إحصاء لوكالة الصحافة الفرنسية أن فيروس كورونا تسبب بوفاة 4.439.888 شخص في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019.

الإصابات

وتأكدت إصابة 212.428.950 شخص على الأقل بالفيروس منذ ظهوره. وتعافت الغالبية العظمى من المصابين رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.تستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية التي تشير إلى أعداد وفيات أكبر بكثير.

منظمة الصحة العالمية

وتعتبر منظمة الصحة العالمية، آخذة بالاعتبار معدل الوفيات الزائدة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بـ«كوفيد – 19»، أن حصيلة الوباء قد تكون أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من الحصيلة المعلنة رسمياً.وتبقى نسبة كبيرة من الحالات الأقل خطورة أو التي لا تظهر عليها أعراض، غير مكتشفة رغم تكثيف الفحوص في عدد كبير من الدول.سُجلت الإثنين 8632 وفاة إضافية و652.192 إصابة جديدة في العالم.

تقارير الوفيات

وبالاستناد إلى التقارير الأخيرة، فإن الدول التي سجلت أعلى عدد وفيات هي إندونيسيا (1038) والولايات المتحدة (879) وروسيا (794).والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضرراً لناحية الوفيات (629.411) والإصابات (37.939.681)، وفق أرقام جامعة «جونز هوبكنز»، تليها البرازيل بتسجيلها 574.848 وفاة (20.583.994 إصابة)، ثم الهند مع 435.110 وفاة (32.474.773 إصابة)، والمكسيك مع 253.526 وفاة (3.231.616 إصابة)، والبيرو مع 197.921 وفاة (2.142.565 إصابة).

الدول الأكثر تضررًا

وبين الدول الأكثر تضرراً، تسجل البيرو أعلى معدل وفيات نسبة إلى عدد السكان يبلغ 600 وفاة لكل 100 ألف نسمة، تليها المجر (311) والبوسنة (297) وجمهورية تشيكيا (284) ومقدونيا الشمالية (273) ثم البرازيل (270).وسجلت أميركا اللاتينية والكاريبي حتى الثلاثاء الساعة 10.00 ت غ 1.423.467 وفاة (42.721.079 إصابة)، فيما سجلت أوروبا 1.235.684 وفاة من بين 61.945.581 إصابة. وسجلت آسيا 757.373 وفاة (48.873.438 إصابة).وأحصت الولايات المتحدة وكندا معاً 656.204 وفاة (39.409.549 إصابة). وسجلت أفريقيا 189.939 وفاة (7.563.784 إصابة) ومنطقة الشرق الأوسط 175.575 وفاة (11.805.855 إصابة). وأحصت أوقيانيا 1646 وفاة (109.664 إصابة).أعدت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة الصحافة الفرنسية من السلطات الوطنية المختصة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.ونظراً للتعديلات التي تدخلها السلطات الوطنية على الأعداد أو تأخرها في نشرها، فإن الأرقام التي يتم تحديثها خلال الساعات الـ24 الأخيرة قد لا تتطابق بشكل دقيق مع حصيلة اليوم السابق.