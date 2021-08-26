تركيب أطراف صناعية لنزلاء السجون من ذوى الاحتياجات الخاصة

جدة - نرمين السيد - تعاون قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، مع إحدى منظمات المجتمع المدنى، لتركيب أطراف صناعية لعدد من نزلاء السجون من ذوى الاحتياجات الخاصة، بعد إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها الوزارة داخل كل السجون، ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للحفاظ على سلامة النزلاء والعاملين بها، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.





ويأتى ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعظيم أوجه الرعاية الطبية والاجتماعية المقدمة لنزلاء السجون، والعمل على زيادة أوجه التعاون مع كل منظمات المجتمع المدنى، وتحقيق التواصل المجتمعى، ودعما لتوجهات الوزارة فى إعلاء قيم حقوق الإنسان.

وتوالى وزارة الداخلية جهودها فى تقديم كافة سبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية، حرصا من الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

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