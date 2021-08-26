المنيا: تنفيذ 333 مشروعا فى قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى ضمن حياة كريمة

جاء ذلك، خلال الاجتماع الدورى الذى يعقده المحافظ أسبوعيا، لدراسة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها بالمبادرة الرئاسية، بحضور، عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ورؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات، وممثلى جهاز التعمير، ومديرى الهيئات والشركات التنفيذية، وشباب البرنامج الرئاسى، ومؤسسة حياة كريمة.
وأضاف المحافظ، أن مشروعات الصرف الصحى الجارى تنفيذها تشمل إنشاء محطات معالجة وكذلك محطات رفع وشبكات، حيث سيتم تنفيذ 194 مشروع بإجمالى تكلفة 12 مليار و 672 مليون جنيه، كما تضم مشروعات مياه الشرب، أعمال مد وتدعيم وتوصيل خطوط المياه للمواطنين بإجمالى تكلفة مليار و419 مليون جنيه، بالإضافة الى انه يتم توصيل باقى المرافق والخدمات تباعاً وفقا للخطة الزمنية المحددة للانتهاء الاعمال.
ناقش المحافظ، نسب التنفيذ ومعدلات الأداء لعدد من المشروعات بالمراكز المدرجة فى القطاعات المختلفة، مشيراً إلى انه يتابع بصفة دورية ومستمرة معدلات تنفيذ المشروعات ميدانيا من خلال عدد من الجولات التفقدية للمشروعات الجارى تنفيذها، مؤكدا أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تعد من أهم المشروعات التنموية الكبرى، التى تنفذها الدولة مما يضعنا أمام مسؤولية كبرى، لتحقيق رضا المواطن ونعمل على بذل قصارى جهدنا لتنفيذ أعمال المبادرة، وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية.
ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية، بنطاق المراكز التى يتم تنفيذها بها أعمال التطوير، بالمتابعة الميدانية الدورية لمعدلات تنفيذ المشروعات، والعمل على تذليل العقبات وسرعة إنجاز الأعمال، بالإضافة لمشاركة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ فى متابعة تنفيذ الأعمال.
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