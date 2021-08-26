صور.. ياسمين فؤاد تتابع الموقف التنفيذى لخطط الإصحاح البيئى لشركات البترول

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن جهاز شؤون البيئة يقوم بتقييم ومتابعة نسب تنفيذ خطط الإصحاح البيئى لشركات البترول فى خليج السويس، فى ضوء المراجعات التى تمت وذلك طبقًا للجداول الزمنية للخطط التى تم اعتمادها من قبل الجهاز والوقوف على مدى التزامها بالمخطط الزمنى المقترح للتنفيذ.





وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن متابعة الموقف التنفيذى لخطط الإصحاح البيئى للمنشأت البترولية التى تقوم بالصرف على خليج السويس، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق المستمر بين وزارتى البيئة والبترول.



وأشارت الوزيرة، وفقا لبيان صحفى، إلى انتهاء الشركة العامة للبترول بحقل رأس سدر بجنوب سيناء من خطة الاصحاح البيئى ووقف الصرف على البيئة البحرية وكذلك شركة زيتكو بالبحر الأحمر، ووصلت نسبة تنفيذ خطة الإصحاح البيئى لشركة النصر للبترول (65%) حيث تم تشغيل الوحدة التجريبية (المرحلة الأولى) بصورة منتظمة ومستمرة لاستيعاب كمية مياه الصرف الصناعى بالكامل (حوالى 550 متر مكعب/ ساعة) ليتم معالجتها ودخولها كتغذية للمرحلة الثانية من المعالجة وذلك بقيمة إجمالية بلغت حوالى (25 مليون جنيه).



وأضافت الوزيرة أنه جار تنفيذ مشروع تطوير نظام معالجة الصرف الصناعى (المرحلة الثانية) لشركة النصر بقيمة إجمالية قدرها 22 مليون دولار (351.600 مليون جنيه مصرى)، كما تم الانتهاء بنسبة 100% من تنفيذ أعمال إصلاح خطى الصرف الصناعى داخل البحر بطول 500 متر بتكلفة قدرت بحوالى (116 مليون جنيه).



وأوضحت فؤاد أن نسبة تنفيذ خطة الإصحاح البيئى بشركة السويس لتصنيع البترول لتنفيذ إنشاء محطة معالجة الصرف الصناعى بالشركة وصلت لـ 35%، بتكلفة اجمالية للمشروع حوالى (24.3 مليون دولار).

وانتهت شركة السويس للزيت برأس بدران من توريد مكونات محطة معالجة مياه الصرف الصناعى حيث تم التعاقد مع شركة ppu الإلمانية وجار متابعتها للانتهاء من أعمال التركيب والتشغيل التجريبى.



وتابعت: وجار وصول الشحنة الثانية من مكونات محطة المعالجة للشركة العامة للبترول على أن تنتهى من أعمال التوريد خلال شهرين، وكذلك شركة الأمل للبترول التى بلغت نسبة التوريد 70% من المحطة، أما بالنسبة لشركة بتروجلف فقد بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية للمحطة 80% وجار الانتهاء منها على أن تبدأ المحطة فى التشغيل الفعلى خلال 3 شهور.