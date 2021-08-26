قرار جمهورى بالموافقة على منحة يابانية لعيادات مستشفى أطفال جامعة القاهرة

جدة - نرمين السيد - نشرت الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 88 لسنة 2016 بالموافقة على الخطابات المتبادلة الموقعة فى القاهرة بتاريخ 14 ديسمبر 2015 بين حكومتى مصر واليابان بشأن تقديم حكومة اليابان للحكومة المصرية منحة للمساهمة فى تنفيذ مشروع إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصى التابع لجامعة القاهرة.





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