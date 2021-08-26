تموين الإسكندرية: 418 محلا تقدمت للمشاركة فى الأوكازيون الصيفى

جدة - نرمين السيد - وأشار وكيل الوزارة، فى بيان صادر، اليوم الخميس، إلى أن النسبة الأكبر بين المحال المتقدمة لمديرية التموين لطلب التصريح، كانت من فئة محال الملابس الجاهزة.
وأضاف سعد، انه على من يرغب من أصحاب المحلات فى المشاركة فى الأوكازيون الصيفى بالتوجه إلى مديرية التموين للحصول على التصاريح للمشاركة فى الأوكازيون، مشيرا إلى أن نسبة الخصم فى المحال المشاركة، تصل إلى 50% على السلع.
وأكد سعد، ان المديرية شنت العديد من حملات على المحلات التجارية، للتأكد من التزامها بعروض تخفيضات الأسعار وكذلك حصولها على تصريح من مديرية للمشاركة فى الأوكازيون، مشيرا بأنه تحرر 36 محضرا للمحال المخالفة.
كان محمد الشريف محافظ الإسكندرية، استمرار الأوكازيون الصيفى الذى أطلقته وزارة التموين والتجارة الخارجية برئاسة الدكتور على المصيلحى، فى 2 أغسطس حتى يوم 15 سبتمبر المقبل.
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