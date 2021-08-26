ولاء التمامي لـ دوت الخليج:عودة الجالية المصرية من افغانستان مشهد يدل على قوة الدولة المصرية وحماية ابنائها

/647215/ولاء-التمامي-لـ-تحيا-مصرعودة-الجالية-المصرية-من-افغانستان-مشهد-يدل-على-قوة-الدولة-المصرية-وحماية-ابنائها

أشادت النائبة ولاء التمامي، بالجهود التي بذلتها القيادة السياسية، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة الجالية المصرية من افغانستان، بعد تطورات الاحداث الاخيرة وسيطرة حركة طالبان على الحكم،مثمنة أهمية دور الدبلوماسية المصرية فى إدارة مختلف الملفات التي تهم المصريين وتحافظ على الأمن القومي المصري.

عودة الجالية المصرية من افغانستان

وقالت ولاء التمامي فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، اننا أمام مشهد يدل على قوة الدولة المصرية ومدي حفاظها على مواطنيها ومصالحهم داخل وخارج الدولة المصرية، مشيدة بتوجيهات الرئيس السيسي التي تؤكد على تسخير كل الامكانيات لحمايتهم ، وإعادتهم سالمين إلى أرض الوطن، مشيرة غلى أن هناك دول عديدة لم تستطيع إجلاء مواطنيها من افغانستان.

ووجهت النائبة ولاء التمامي ،عضو مجلس النواب،كل الشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولقوات المسلحة على سرعة التحرك واتخاذ الاجراءات اللازمة لإعادة الجالية المصرية وبعثة الأزهر من افغانستان.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة،أصدرت أوامرها بإقلاع طائرة عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية، من أجل عودة الجالية المصرية والبعثة الأزهرية، وكذلك مسئولي السفارة المصرية في أفغانستان.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالمساهمة في عودة المصريين من أفغانستان.

من جانبهم توجه المصريون القادمون الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة على إعادتهم لأرض الوطن سالمين بأمن وأمان.