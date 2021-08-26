/647212/أشرف-بنشرقي-في-قائمة-الأغلى-للمحترفين-المغاربة

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وكشفت تقارير مغربية أن أيوب الكعبي لاعب الوداد البيضاوي الحالي يتصدر قائمة أغلى اللاعبين المحترفين خارج المغرب.

وأشارت إلى أن أيوب الكعبي بلغت قيمة عقد انتقاله من فريق نهضة بركان المغربي إلى فريق هيبي شينا فورشن الصيني نحو ٦ ملايين يورو.

فيما بلغت قيمة انتقال أشرف بنشرقي من صفوف الوداد البيضاوي المغربي الى نادى الهلال السعودي خمسة ملايين يورو.

ووصلت قيمة صفقة انتقال سفيان رحيمى من نادى الرجاء البيضاوي إلى العين الإماراتي نحو ٣ ملايين يورو.

ويعتبر هذا الموسم هو الأفضل للمغربي أشرف بن شرقي طوال تاريخه فى صفوف نادى الزمالك.

وتُوج “بن شرقي “ مع الزمالك ببطولة الدوري المصري لأول مرة في تاريخ اللاعب مه النادي ،ونجح المغربي نجح هذا الموسم فى تسجيل ١٥ هدفا مع الفارس الأبيض .

وصل اللاعب أشرف بن شرقي نجم نادي الزمالك إلى الهدف رقم 15 في مشوار بطولة الدوري المصري وذلك بعد إحرازه الهدف الثاني للزمالك في مباراة الإنتاج الحربي التي أقيمت مساء أمس على ملعب الدفاع الجوي.

و احتل اللاعب بهذه الأهداف المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري قبل الجولة الأخيرة بعد محمد شريف ومصطفى فتحي .

وأحرز بن شرقي أهدافه الـ 15 في 9 أندية حيث أحرز في مرمى أندية سموحة، وإنبي، وسيراميكا، والإنتاج الحربي هدفين ذهابا وإيابا بالإضافة إلى هدفين في المقاصة وهدفين في المقاولون العرب وهدف في مرمى كلا من المصري وغزل المحلة وبيراميدز.

ويلتقي الزمالك مع البنك الأهلي في اللقاء المقرر له يوم الجمعة المقبل على ستاد بتروسبورت في تمام التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة للدوري الممتاز.

وتوج الزمالك بلقب الدوري رسميا بعد الفوز أمس على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد، ليصل إلى النقطة ٧٩ في صدارة الترتيب.

بخبرات الزمالك.. بروتوكول تعاون بين القلعة البيضاء ونادي إيروسبورت«صور»

وقع اليوم نادي الزمالك ونادي ايروسبورت الرياضي التابع لوزارة الطيران المدني بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى الاستفادة من خبرات الزمالك والذي يعد أحد أكبر الصروح الرياضية فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا للنهوض بمنظومة الألعاب الرياضية "الجماعية والفردية" بنادي ايروسبورت الرياضي، وكذا تأهيل وتدريب اللاعبين في قطاع الناشئين بالاضافة إلى تكوين كوادر فنية داخل نادي ايروسبورت في مختلف الأنشطة الرياضية.

قام بتوقيع البروتوكول، علي هاني رئيس مجلس إدارة نادي ايروسبورت، وحسين لبيب رئيس لجنة إدارة نادى الزمالك، وحضر البروتوكول عدد من أعضاء مجلس إدارة الناديين والإدارة التنفيذية ورموز الكرة المصرية من بينهم كابتن جمال عبد الحميد وكابتن هشام يكن وكابتن طارق يحيى وكابتن احمد الأحمر.