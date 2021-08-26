أنسيلمو لاعب الوحدة السعودي يصل جدة لحسم مستقبله .. تفاصيل

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وصل البرازيلي أنسيلمو دي مورايس لاعب فريق الوحدة السعودي، إلى مدينة جدة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

ويعرض دوت الخليج التفاصيل :

وصل البرازيلي أنسيلمو دي مورايس لاعب فريق الوحدة السعودي، إلى مدينة جدة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وكشفت تقارير صحفية سعودية أن مسؤلي نادي اتحاد جدة، اقتربوا من حسم صفقة البرازيلي أنسيلمو دي مورايس لاعب وسط الوحدة وذلك بعد صراع ناري مع أندية النصر والأهلي المهتمين بضم اللاعب.

ووفقاً لصحيفة “عكاظ” السعودية، أن أهلي جدة قد توقف عرضه عند الرقم 2.5 مليون يورو كحد أقصى مع أنسيلمو للحصول على توقيعه لمدة موسم واحد وهو ما أعطى الضوء الأخضر للاتحاد للدخول بقوة في المفاوضات مع اللاعب.

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن الاتحاد قد قطع شوطاً كبيراً في المفاوضات مع الوحدة واللاعب، بعد توقف عرض الأهلي عند 2.5 مليون يورو.

يحل فريق إتحاد جدة السعودي ضيفاً ثقيلاً علي نظيره فريق الفيصلي السعودي غداً الجمعة في الدوري السعودي .

وستقام المباراة غداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.

ويعد الفيصلي خصماً صعباً للاتحاد في المباراة القادمة حيث نجح في التعادل مع الأهلي 1-1 ثم التفوق على النصر بنتيجة 2-1 في أول جولتين من مسابقة دوري المحترفين السعودي.

كما حصد الاتحاد 3 نقاط فقط من أول جولتين بعد فوزه على الرائد بثلاثية وذلك بعد خسارته في الجولة الأولى أمام الفيحاء بهدف نظيف.

تشكيل اتحاد جدة المتوقع ضد الفيصلي

حراسة المرمى: راكان النجار

خط الدفاع: حمدان الشمراني، أحمد حجازي، زياد الصحفي، سعود عبدالحميد

خط الوسط: عبدالعزيز البيشي، برونو هنريكي، عبدالإله المالكي، إيجور كورونادو

خط الهجوم: رومارينيو دا سيلفا، فهد المولد

موعد مباراة أبها ضد الإتفاق في الدوري السعودي

يدخل فريق أبها مباراته ليوم الخميس أمام فريق الأتفاق، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 6.05 مساءً، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سليمان.

خاض فريق أبها المباراة الأولي له في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وتمكن من تحقيق الفوز علي حساب وصيف الدوري في الموسم الماضي، وهو الشباب، بهدفين مقابل هدف وحيد، ثم تلقى أبها هزيمته، خلال الجولة الثانية أمام الباطن بهدفين مقابل هدف وحيد، ليصبح في رصيده 3 نقاط.

موعد مباراة جالاتا سراي أمام ريندرز الدنماركي اليوم بينما على الجانب الآخر، قدم فريق الاتفاق بداية جيدة، بعد أن فاز على فريق الباطن، خلال الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف وحيد، وشهدت الجولة الثانية تعادل الاتفاق مع الشباب بثلاثة أهداف لكل منهما، ليصبح في رصيده أربع نقاط، ويتواجد خلف الهلال في جدول ترتيب الدوري السعودي.

اتحاد جده

تعرض فريق اتحاد جدة للهزيمة على يد فريق الرجاء المغربي، في المباراة التي جمعتهم مساء السبت الماضي، ضمن منافسات نهائي البطولة العربية، والتي انتهت بفوز الرجاء بركلات الترجيح، بعد أن انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 4/4.

فقد فريق اتحاد جدة المبلغ المالي الكبير المرصود للفائز ببطولة العرب، والذي يبلغ 22 مليون ريال، وذلك في ظل الأزمة المالية التي يمر بها الناددي خلال تلك الفترة.

وكانت إداراة فريق اتحاد جدة تأمل بالفوز باللقب للحصول على المبلغ المالي المرصود للفائز بالبطولة، من أجل دعم صفوف الفريق، عن طريق التعاقد مع عدة اللاعبين.

بالإضافة إلى تجديد عقد البرازيلي برونو هنريكي الذي اقترب بشدة من الرحيل عن صفوف الفريق.