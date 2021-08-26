أحداث رياضية تنتظرك اليوم الخميس: قرعة دور المجموعات لـ دورى أبطال أوروبا للموسم الجديد..الأهلي يخوض مرانه الأخير استعداداً لأسوان..موعد مباراة جالاتا سراي أمام ريندرز الدنماركي

/647206/أحداث-رياضية-تنتظرك-اليوم-الخميس--قرعة-دور-المجموعات-لـ-دورى-أبطال-أوروبا-للموسم-الجديدالأهلي-يخوض-مرانه-الأخير-استعدادا-لأسوانموعد-مباراة-جالاتا-سراي-أمام-ريندرز-الدنماركي

تشهد الساحة الرياضية اليوم الخميس، العديد من الأخبار والأحداث الكروية بشكل خاص والرياضة بشكل عام وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث رياضية في إنتظارك.

قرعة دور المجموعات

يجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في السادسة من مساء اليوم الخميس، مراسم سحب قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2021-2022، وذلك بمدينة اسطنبول التركية.

كرة اليد الأهلي

يواجه اليوم الخميس ، فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى بقيادة مديره الفنى طارق محروس، نظيره ريد ستار الإيفوارى فى ثانى مواجهاته بالبطولة الأفريقية للأندية أبطال الكؤوس المقامة فى المغرب.

جالاتا سراي

يدخل فريق جالاتا سراي التركي اليوم الخميس، مباراته امام فريق ريندرز الدنماركي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وكان اللاعبين قد تحولوا للعب في بطولة الدوري الأوروبي، بعد التعرض لهزيمة ساحقة بنتيجة 7-2 من أيندهوفن في المراحل التمهيدية من تلك البطولة الأوروبية الكبيرة، ليتعادل الفريق بعد ذلك بنتيجة 1-1 على أرضه أمام سانت جونستون في الجولة الماضية من الدوري الأوروبي وهو ما جعل فريق جالاتا سراي يواجه احتمال الخروج من الدوري الأوروبي، لكنهم تعافوا ليفوزوا بمباراة الإياب بنتيجة 4-2.

الفريق الأول لكرة القدم

يخوض فريق النادي الأهلي مرانه الأخير عصر اليوم الخميس استعدادا لمواجهة فريق أسوان المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة من مساء غدًا الجمعة على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز .

طالب مسئولو النادي الأهلي المالي اليو ديانج لاعب وسط الفريق الأحمر بغلق ملف انتقاله إلى نادي جالاتا سراي التركي، بعد تعثر المفاوضات بين الناديين نظرا لرفض النادي التركي الطلبات المالية المقدمة من الأهلي للتنازل عن خدمات الدبابة المالية في الانتقالات الصيفية القادمة.

موعد مباراة المصر وطلائع الجيش

يواجه اليوم فريق طلائع الجيش نظيره فريق المصري البورسعيدي ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدورى الممتاز.

وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً على استاد حرس الحدود، عبر فضائية On Time Sport HD.

يدخل الطلائع المواجهة بعد التعادل السلبى مع الإسماعيلى بالجولة السابقة، فيما خسر المصرى من إنبى بثلاثة أهداف مقابل هدف بنفس الجولة.

ويحتل فريق المصري البورسعيدي المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة، بينما يحتل فريق طلائع الجيش المركز الثامن في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 41 نقطة.