/647201/لعدم-تركيب-الملصق-الإلكتروني-سحب-3002-رخصة-قيادة-في-24-ساعة

سحبت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، خلال 24 ساعة، 3002 رخص قيادة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني.

وكان المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني انتهت، يوم 30 مارس وجرى تفعيل لوائح المرور على مخالفي تركيب الملصق.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل سحب 3002 رخص قيادة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

الملصق الإلكتروني

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، والذي يُعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة.

كما الوزارة، تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر.

ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساء، تيسيرًا لإجراءات تركيب الملصق الإلكتروني فقط بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.

وفي سياق اخر لقيت سيدة وابنتها، مصرعهما، أسفل عجلات حفار تابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، في شارع بالبدرشين بالجيزة، وتم نقلهما إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

تفاصيل الواقعة

بداية الحادث الواقعة عندما تلقى ضباط مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث دهس ووجود متوفين بشارع بورسعيد بدائرة المركز.