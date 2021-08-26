اليوم.. آخر موعد للتسجيل في اختبارات القدرات بجامعة الأزهر

أعلنت جامعة الأزهر أن اليوم الخميس 26 اغسطس هو آخر يوم للتسجيل في اختبارات القدرات للكليات التي تتطلب ذلك، والتي تتم قبل التقدم للتنسيق في هذا العام.

وأوضح المركز الإعلامي أنه على الطلاب التقدم للكليات التى سجلوا فيها للاختبار حتى يوم الخميس القادم الموافق 2 سبتمبر، ولن تجرى بعد ذلك أية اختبارات قبول للمتقدمين.

وأضاف المركز الإعلامي أنه على الراغبين سرعة سداد الرسوم المقررة عن طريق خدمة فورى، والتوجه إلى مقار الكليات، لافتًا إلى أن اختبارات كلية التربية الرياضية تبدأ فى السادسة صباحًا، وعلى الطلاب مراعاة ذلك.

ومن جهة اخري تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، و الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، واللواء أيمن الدرديري رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن بجامعة الأزهر،المركز الهندي لتكنولوجيا المعلومات بجامعة الأزهر؛ لمتابعة سير العمل بالمركز الذي تُقام به اختبارات القدرات للطالبات الراغبات في الالتحاق بكلية التمريض للعام الجامعي 2021 – 2022.

وخلال الزيارة اطمأن رئيس الجامعة على سير العمل بلجان الاختبارات، لافتاً إلى تسجيل الاختبارات صوتًا وصورةً؛ ضمانًا للنزاهة والشفافية اللتين تحرص عليهما الجامعة.

واستمع رئيس الجامعة إلى بعض الطالبات، وتحاور معهن حول التجربة الجديدة التي قامت عليها الجامعة؛ من إجراء الاختبارات مسجلة؛ حرصًا على مصلحة الطالبات.

كان في استقبال رئيس الجامعة الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني، والدكتورة آمال السباعي، عميدة كلية التمريض، والدكتورة رشا البربري وكيل كلية التمريض لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس القائمين على تنظيم الاختبارات، والإداريين.

وذلك في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لجميع قطاعات الجامعة بالقاهرة والأقاليم؛ للوقوف على سير العمل وانتظامه، ووسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية في سبيل مواجهة أزمة فيروس كورونا.