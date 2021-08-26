نجاح أول تجربة لاختبارات القدرات الإلكترونية للقبول بالمجمعات التكنولوجية

وأضاف فى البيان الصحفى الصادر صباح اليوم، أن صندوق تطوير التعليم سجل له مايقرب من خمسة آلاف طالب للالتحاق بالمجمعات التكنولوجية التابعة للصندوق فى كل من الأميرية والفيوم وأسيوط وأبو غالب وتقدم للاختبار 3.620 طالبا مما دعا الصندوق إلى تنفيذ نموذج تطبيقى للاختبارات الالكترونية التى لا تخضع لأى تدخل بشرى، حيث أجريت اختبارات القدرات للطلبة المتقدمين للالتحاق بالمجمعات التكنولوجية، إلكترونيًا بالكامل لأول مرة.
وأوضح الحيوى أن أحد أهم مميزات هذا النظام هو تعدد الاختبارات فى نفس اللجنة مما يؤدى الى الحد من ظاهرة الغش وتنوع الأسئلة فى مجالات اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والحاسب الآلى بالإضافة إلى سرعة ظهور نتيجة الاختبارات عقب انتهاء الامتحان مباشرة دون أى تدخل بشرى، مشيرًا إلى أن تلك الاختبارات تمت فى ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب المتقدمين.
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