/647203/البلوجر-أشكيناز-السبكي-رحلة-طويلة-مع-المرض-انتهت-بوفاتها-أمس

توفيت مساء أمس البلوجر اشكيناز السبكي، الشهيرة باسم "اشكيناز هانم السبكي" بعد خضوعها لعملية جراحية دقيقة لإزالة ورم حول أحد الشرايين.

دوت الخليج يرصد رحلة معاناة اشيكناز السبكي مع المرض

وأعلن زوج اشكيناز السبكي عن وفاتها من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، مشيرا أن صلاة الجنازة ستقام بعد ظهر الخميس 26 أغسطس في مقابر العائلة في كفر محفوظ بمدينة الفيوم ، والعزاء مساء الجمعة بالسرادق أمام المنزل مدخل مدينة الفيوم.

رحلة معاناة أشكيناز السبكي مع المرض

في 15 أبريل، أعلنت أشكيناز أنّها تعاني من آلم لا يحتمل في بطنها، وأنّ الأطباء طلبوا منها أشعة بالصبغة على الكلى والبطن والكبد، واكتشفت وجود ورم 9 سم أعلى الكلى الشمالية، وطلبوا إعادة الأشعة بالصبغة مرة أخرى بالرنين المغناطيسي لتحديد نوع الورم وبدايته وطريقة إزالته.

كانت اشكيناز السبكي، كتبت انها اكتشفت فجأة بوجود ورم في جسدها وخضعت السبكي لعملية سحب عينة يوم 6 مايو واستلزم الورم إجراء فحوصات، وبعدها دخلت المستشفي في منتصف شهر أغسطس الحالي.

أشكيناز السبكي تعلن توبتها قبل وفاتها

وفي آخر منشور لها كتبت: “مش عارفه أجيبهالكوا إزاي بس أنا بتحضر دلوقتي علشان أعمل العملية اللي بهرب منها بقالي كتير..أنا هبقى بين إيدين ربنا بعد شوية، ويا عالم ربنا كاتبلي ايه، هو الوحيد اللي عارف إني جاهزة للقائه الكريم، وحابه إنه يشملني برحمته، وزي ما بيتقال وما الدنيا بباقية لحي ولا حي على الدنيا بباقي”.

وأضافت: “أنا ببرئ ذمتي من أي شيء وحش وبسألكم بالله إبراء ذمتكم ناحيتي، عشت معاكوا كتير على فيس بوك حبيتكوا قوي وحافظاكوا وعارفاكوا ناافر ناافر، بتمنى لو حد زعلان مني يسامحني، واستروا ماشفتوا مني من سوء وأتمنى تفتكروني بالخير، استودعتكم الله العلي العظيم”.

الجدير بالذكر أنه في 21 اغسطس أعلن زوجها أنّ حالتها حرجة وتحتاج للدعاء: “سلام عليكم، أنا الدكتور هادي، أرجو الدعاء لها حالتها حرجة ومحتاجة دعائكم، و72 ساعة الجايين مفصليين بحالتها، أرجو الدعاء لها عسى رب العالمين يبدل حالها ويخفف عنها”، لتنتهي رحلتها مع المعناة مساء أمس الأربعاء 26 أغسطس.