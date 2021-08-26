/647202/عضو-مجلس-المصرى-البورسعيدى-يثير-الجدل-بشأن-عقوبة-إيقاف-علي-ماهر

أكد طارق هاشم، عضو مجلس المصرى البورسعيدى، أن عقوبة إيقاف على ماهر، المدير الفنى للفريق، من جانب اتحاد الكرة ظالمة بسبب عدم افتعاله أى شىء مع الحكم محمود ناجى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال هاشم، فى تصريحات إذاعية، "عقدنا جلسة مع على ماهر ولم يتردد فى تجديد عقده لمدة موسم مع النادى المصرى، وسيكون هناك جلسة خلال أيام لتحديد الراحلين والصفقات الجديدة فى الموسم المقبل".

وأضاف: " نجد صعولة في التعاقد مع صفقات جديده لتدعيم صفوف الفريق، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار لوجود أندية الشركات”.

يواجه اليوم فريق طلائع الجيش نظيره فريق المصري البورسعيدي ضمن مواجهات الجوةلة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدورى الممتاز.

وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً على استاد حرس الحدود، عبر فضائية On Time Sport HD.

يدخل الطلائع المواجهة بعد التعادل السلبى مع الإسماعيلى بالجولة السابقة، فيما خسر المصرى من إنبى بثلاثة أهداف مقابل هدف بنفس الجولة.

ويحتل فريق المصري البورسعيدي المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة، بينما يحتل فريق طلائع الجيش المركز الثامن في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 41 نقطة.

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إيقاف علي ماهر، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، 4 مباريات، بسبب أزمته مع الحكم محمد ناجي، خلال مباراة فريقه أمام إنبي في بطولة الدوري المصري هذا الموسم.

وخاطبت لجنة المسابقات النادي المصري بإيقاف علي ماهر 4 مباريات وتغريمه 20 ألف جنيه، بسبب طرده خلال مباراة إنبي، بعد اعتراضه على احتساب الهدف الثالث للفريق البترولي، حيث أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه المدرب.

وكانت مباراة المصري وإنبي قد انتهت بفوز إنبي بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين،في الجولة الـ33 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فريق المصري المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز في نسخنه الـ 62، برصيد 49 نقطة، بعدما لعب 33 مباراة، فاز في 13 مباراة وتعادل في 10 وخسر مثلهما، أحرز مهاجموه 44 هدفا، واستقبلت شباكه 38 هدفا.

حقق فريق إنبي الفوز على المصري البورسعيدي، بلاثة أهداف مقابل هدف في لقاء جمع بين الفريقين في الأسبوع الثالث والثلاثون من منافسات الدوري المصري الممتاز.

نجح جون أيبوكا من تسجيل الهدف الأول في المباراة لصالح فريق إنبي في الدقيقة الثامنة والثلاثون من عمر المباراة، من خلال جون إيبوكا استغل خطأ عمرو موسى في تشتيت الكرة وانفرد بالحارس عصام ثروت ثم سددها على يساره لداخل الشباك، وأكد بالهدف الثاني في الدقيقة الثانية والسبعون من عمر المباراة من خلال علامة الجزاء.

وعاد ليؤكد علي الفوز بالهدف الثالث في الدقيقة السابعة والسبعون، من خلال هجمة مرتدة سريعة انطلق مصطفى شكشك على الجانب الأيمن ثم مرر الكرة لإيبوكا داخل منطقة الجزاء الذي سدد الكرة بقوة على يسار الحارس داخل الشباك.