حديقه شركة مياه دمنهور تتحول لتلال من القمامة والحيوانات النافقة«صور»

/647197/حديقه-شركة-مياه-دمنهور-تتحول-لتلال-من-القمامة-والحيوانات-النافقةصور

سادت حالة من الاستياء والغضب من قبل العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمنهور، بمحافظة البحيرة نظرا لتزايد وتراكم أكوام القمامة التي تهدد مباني الشركة بالانهيار، فضلا عن الروائح الكريهة التي تزكم الانفس.

دوت الخليج يرصد تفاصيل انتشار القمامة بشركة مياىة الشرب بالبحيرة واشتكي عدد من العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمنهور، من انتشار أكوام القمامة بمحيطها، والتي تحتوي علي جثث الحيوانات النافقة والطيور التي تلقى بمخلفات القمامة والملوثات إلى مياه الشرب، التي تتسبب في أضرار خطيرة على المياه التي يشربها المواطنون وتعرض حياتهم للخطر، وسط غياب تام من المسئولين بالبحيرة. انتشار القمامة وقال العاملين أنه تم استغلال هذا المكان من قبل مجلس المدينة وتم انشاء حديقة للزهور والاشجار، وقام بإفتتاحها الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، وكان يشرف عليها مجلس المدينة وتغير الوضع الي الافضل لفترة بسيطة من الوقت، واستمرت لعده سنوات، وتم تجاهلها منذ فترة طويلة والتي تسبب في شلل الاشجار والزينة داخل الحديقة وتحولت الي مقلب للقمامة.

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