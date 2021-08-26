صور.. افتتاح المعرض العلمى للابتكارات ومشاريع التخرج بهندسة حلوان

جدة - نرمين السيد - ورحب الدكتور ماجد نجم بالدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى، مشيدا بالطاقة الإيجابية والروح التفاؤلية التى بثتها أفكار تلك المشروعات فى الحاضرين، كما أبدى سعادته بكلية الهندسة وأبنائها الذين يقدمون دوما إبداعات جديدة ويشرفون مصر فى المحافل المختلفة من خلال أفكار ومشاريع متميزة، بالإضافة إلى رؤيتهم المستقبلية التى تسهم دائما فى خدمة المجتمع وتنميته.



وأوضح الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى أن جامعة حلوان متفردة بتخصصاتها المتنوعة فى منظومة العلوم وهى شريك استراتيجى للدولة فى العديد من المشروعات، مؤكدا على أن خريجى جامعة حلوان لديهم فرص عمل متميزة وذلك لتخصصاتهم الفريدة.



وأشار إلى دعم الأكاديمية لاقتصاد المعرفة والمشروعات الصغيرة ومشروعات التخرج للطلاب فى الجامعات، بالإضافة إلى سعى الأكاديمية إلى تلبية جميع احتياجاتهم، هذا وقد تم الاتفاق على العديد من المبادرات التى سيتم تنفيذها خلال الفترات القادمة، كما أشاد سيادته بالدور البارز للدكتور ماجد نجم فى مجال التعليم العالى.

كما أوضح الدكتور محمد الدسوقى القائم بعمل عميد كلية الهندسة أن اهتمام الكلية بأبنائها يأتى من منطلق إيمانهم برسالتهم فى خدمة الوطن، كما ثمن سيادته دور السادة أعضاء هيئة التدريس فى تدريب وتأهيل الطلاب وإعدادهم بقوة لسوق العمل.



ويهدف المعرض إلى توفير الفرصة والبيئة المناسبة لعرض أفكار ومشاريع الطلاب وربطهم بسوق العمل، وتشجيع الطلاب على الإبداع والابتكار، ونقل وتبادل الخبرات وتشجيع المسئولين على تبنى ابتكاراتهم، لذلك قامت أسرة من أجل مصر المركزية جامعة حلوان بالاشتراك مع اتحاد الطلاب بالكلية بإطلاق معرض ابتكارات جامعة حلوان "تحت شعار مصر بتسوقلك"، وأشرف على فعاليات المعرض د. كريم همام رائد أسرة من أجل مصر، وا. ياسر الجبالى مسئول الأسرة وصاحب فكرة المعرض، وذلك بمشاركة كلية هندسة حلوان، وكلية هندسة المطرية، وكلية التكنولوحيا والتعليم، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى.



وقدم طلاب هندسة حلوان مشاريع عن كرسى متحرك بحركة العين، وشاحن كهربى سريع للسيارات الكهربائية، وكذلك مشروع أول جهاز سكر بدون ألم بدقة 90% وأول جهاز قياس مجمع لرسم الضغط والقلب والسكر والحرارة والنبض وأوكسجين الدم، ومشروع الدراجة الذكية الكهربائية، ومشروع روبوت توصيل خدمات للمرضى باستخدام رسم الخرائط وتحديد الموقع عن طريق الإنترنت، مشروع جهاز طبى للكشف المستمر عن أعراض مرض كورونا مع تتبع حالة وأماكن المرضى، مشروع مصنع ذكى باستخدام انترنت الأشياء، مشروع الصيدلية الذكية،و مشروع أسكوتر قابل للطى، مشروع جيوفورماتكس "المساحة بالحاسب الآلى"، سيارة كهربائية لحفظ الطاقة للسير لمسافات طويلة من خلال استخدام مواد خفيفة، ومشروع ماكينة عمل البلاط المطاطى، ومشروع الخلايا الشمسية المتحركة لإنتاج الطاقة ويمكن تخزينها فى بطاريات، بالإضافة إلى مشروعات فريق pixels وهى ربوت للإعلان و،ربوت لإنتاج الكمامات، وروبوت تحويل لغة الإشارة لأصوات عربية ذاتية التعلم.



كما قدم طلاب هندسة المطرية مشاريع عن تصميم وتنفيذ سيارة كهربائية موفرة للطاقة، ومشروع بدلة إعادة تأهيل لذوى الاحتياجات الخاصة لمرضى ضمور العضلات.



وقدم طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم مشروعات متميزة منها طابعة ثلاثية الأبعاد، وذراع آلى مفصلى يستخدم فى عمليات المناولة والتجميع، ومشروع الطاقة الشمسية مصمم على بيت ذكى يستخدم فى تتبع ضوء الشمس بهدف توليد الطاقة الكهربائية المستمرة من ضوء الشمس، ومشروع خط إنتاج ذى تكلفة تشغيل قليلة مع زيادة دقة وسرعة العمل، ومشروع وقاية المحركات بالمتحكم لحماية المحرك الكهربائى ضد سقوط أحد القفازات وزيادة تيار الحمل لحماية المحرك وزيادة العمر الافتراضى لفصل التيار عند زيادة تيار الحمل.



حضر فعاليات افتتاح المعرض المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، واللواء المهندس هشام أبو سنة رئيس نقابة المهندسين بالقاهرة، وحسن عبد العليم أمين عام نقابة المهندسين، والمهندس محمد محمود مقرر لجنة التدريب بالنقابة، والدكتور المهندس رأفت جوهر مدير عام البحوث والتطوير بالهيئة العربية للتصنيع، والمهندسة الدكتورة عبير كامل مدير قطاع البحوث والتطوير بمصنع الطائرات، والمهندس عبد المحسن عبد الصادق رئيس مجلس إدارة مصنع صقر للصناعات المتطورة.



وخلال فعاليات المعرض كرم الدكتور ماجد نجم، الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى وأهداه درع جامعة حلوان تقديرا له ولدوره البارز فى تبنى الأفكار والمشروعات المتميزة.