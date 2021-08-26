صحف القاهرة تسلط الضوء على نشاط الرئيس السيسى وعدد من الملفات المحلية

جدة - نرمين السيد - ففى صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان "الرئيس: تطوير مطار العلمين وإقامة مدينة ذكية لجذب الاستثمارات"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بأن يتكامل مشروع تطوير مطار العلمين الدولى مع خطة الدولة لدعم قطاع السياحة والطيران المدنى، وتنمية وتطوير الساحل الشمالى الغربى للبلاد، مشيرا إلى أن المشروع يهدف لاستقطاب مختلف أنماط الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة أن ظهير تلك المنطقة يشهد نموا متزايدا، سواء المتمثل فى مشروع "الدلتا الجديدة" أو إنشاء مجتمعات عمرانية ممتدة، وهو ما يعزز جهود الدولة فى التوسع فى إنشاء مراكز تنمية شاملة جديدة بعيدا عن مناطق التكدس السكانى.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس أمس، مع الفريق محمد عباس حلمى قائد القوات الجوية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أركان حرب، إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازى نائب رئيس الهيئة الهندسية للمنطقة الشمالية والغربية، واللواء تامر مختار مساعد قائد القوات الجوية، والعميد قايد عيد بالقوات الجوية، إلى جانب مجموعة من رؤساء كبرى شركات المقاولات المصرية.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة، بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع تطوير مطار العلمين الدولى، حيث اطلع الرئيس فى هذا الإطار على مشروع تطوير المطار ليصبح مطارا دوليا ذكيا يعتمد على أحدث التكنولوجيا ويحتوى على كافة الخدمات، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجالات الطيران والمطارات الدولية، وذلك استثمارا للموقع الجغرافى المميز للمطار ومدينة العلمين الجديدة، والذى يؤهل مطار العلمين ليصبح محورا رئيسيا للنقل الجوى والتجارى واللوجستى لجميع دول العالم، حيث يقع المطار على حوض البحر المتوسط، بما يمكنه كذلك من ربط شمال إفريقيا وجنوب أوروبا سياحيا واقتصاديا وتجاريا.

كما شهد الاجتماع استعراض مكونات مشروع تطوير مطار العلمين الدولى، بما فى ذلك إنشاء مدينة ذكية تتبع المطار، فضلا عن عرض عناصر البنية التحتية التى تتيح إدارة المطارات والمدن الذكية باستخدام تقنيات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى، بما فى ذلك التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية.

وتحت عنوان "الرئيس يوجه بتحقيق أكبر عائد ممكن من مشروع «مستقبل مصر»"، أكدت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه باستمرار التنسيق بين جهات الدولة، بما فى ذلك قطاع البحوث المتخصصة، لتحقيق أكبر عائد ومردود ممكن من مشروع «مستقبل مصر» وذلك فى إطار المشروع العملاق «الدلتا الجديدة» الذى يهدف لاستصلاح أكثر من مليونى فدان وفق استراتيجية الدولة لزيادة نسبة الأراضى الزراعية من الرقعة الجغرافية للدولة وما لذلك من مردود تنموى متكامل.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس أمس مع الفريق محمد عباس حلمى قائد القوات الجوية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازى نائب رئيس الهيئة الهندسية للمنطقة الشمالية والغربية، والمقدم طيار بهاء الغنام مدير مشروع «مستقبل مصر».

وصرح المتحدث باسم الرئاسة، بأن الاجتماع تناول متابعة مشروع مستقبل مصر، والذى يقع ضمن نطاق مشروع «الدلتا الجديدة» وكذلك سبل توفير مياه الرى للمشروع من مصادر مختلفة.واطلع الرئيس خلال الاجتماع على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية للمشروع، فضلا عن تفاصيل بنيته الأساسية من طرق ومحاور وآبار مياه ومحطات معالجة المياه وشبكة تغذية الكهرباء حيث يهدف المشروع إلى تطوير قطاع الإنتاج الزراعى وما يتصل به من صناعات غذائية وزراعية، ليصبح قيمة مضافة لمنظومة المشروعات القومية فى مجال الزراعة والغذاء، وتوفير الآلاف من فرص العمل فى التخصصات المختلفة.

وأفادت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "رئيس الوزراء يتابع ميدانيا الاستعدادات لاحتفالية طريق الكباش"، أن دكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أكد أن هناك توجيهات رئاسية بضرورة استعادة الوجه الحضارى لمدينة الأقصر وتحقيق التنسيق الحضارى لمبانى المدينة ورفع كفاءتها وتطويرها.

جاء ذلك خلال زيارته أمس إلى محافظة الأقصر، لمتابعة استعدادات احتفالية افتتاح طريق المواكب الكبرى المعروف باسم «طريق الكباش»، بعد التطوير والترميم تزامنا مع احتفال الأقصر بعيدها القومى، إضافة لافتتاح عدد آخر من المشروعات، يرافقه الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، ومحمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه عرض أمس على الرئيس السيسى، بعض الصور التى توضح الجهد الكبير الذى يقوم به شباب القائمين بأعمال ترميم معبدى الأقصر والكرنك، وأعرب عن اعتزازه بتواجد شباب من الجنسين متخصصين فى ترميم الآثار، وكذلك عدد من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار؛ للقيام بأعمال الترميم، ومحاولتهم الدؤوبة لاستعادة الألوان الأصلية التى كانت تزين هذه المعابد من آلاف السنين، وهو جهد رائع لإزالة الركام الذى كان يغطيها على امتداد سنوات طويلة، والذى يعقبه القيام بمعالجات دقيقة للغاية لإعادة هذه الألوان لما كانت عليه.

كما تابع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، صــالات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولى، وذلك عصر امس فور عودته من الأقصر، للاطمئنان على سير العمل داخل الصالات بالمطار، ومتابعة الإجراءات الأمنية والاحترازية والخدمات التى يتم تطبيقها وتقديمها للركاب داخل الصالات، وكذلك الإجراءات التى يتم تطبيقها فى صالات الوصول مع القادمين من الخارج. رافق د. مصطفى مدبولى، الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى وقيادات الوزارة والمطارات وكذلك القيادات الأمنية بالمطار.

وتحت عنوان "وزير الدفاع يختتم زيارته لموسكو.. مصر وروسيا تتفقان على تعزيز التعاون العسكرى"، ذكرت صحيفة "الأهرام أن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، عاد إلى أرض الوطن، والوفد المرافق له، بعد انتهاء زيارته الرسمية لجمهورية روسيا الاتحادية والتى استغرقت عدة أيام لحضور الاجتماع السابع للجنة العسكرية المصرية ــ الروسية المشتركة بالعاصمة موسكو.

قام القائد العام للقوات المسلحة بحضور مراسم الافتتاح الرسمى للمنتدى الدولى العسكرى الفنى "الجيش 2021" بمعرض الجيش الروسى، الذى تضمنت فعالياته افتتاح رسمى لمنتدى المباريات الحربية فى روسيا.

والتقى الفريق أول محمد زكى مع سيرجى شويجو وزير الدفاع الروسى حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر وزارة الدفاع الروسية وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى للبلدين.

وعقب مراسم الاستقبال ترأس الوزيران جلسة مباحثات تناولت آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة فى البلدين.

وأكد الفريق أول محمد زكى خلال انعقاد الجلسة العامة الختامية للاجتماع السابع للجنة العسكرية اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع جمهورية روسيا الاتحادية، معربا عن تطلع القوات المسلحة المصرية إلى دعم آفاق وأوجه التعاون العسكرى المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

ومن جانبه أشار وزير الدفاع الروسى إلى حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر كونها دولة محورية وحليفا إستراتيجيا مهما بمنطقة الشرق الأوسط.

وفى نهاية اجتماعات الجلسة العامة الختامية وقع الوزيران بروتوكول تعاون فى مختلف المجالات العسكرية والأمنية.

وتحت عنوان "وزير الخارجية: أولوياتنا.. صون الأمن القومى والدفاع عن مصالحنا العليا"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن سامح شكرى وزير الخارجية أكد أن تكليف السفراء المغادرين من قبل القيادة السياسية لتولى مسئولية رئاسة بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية فى الخارج يمثل شرفا ومسئولية يستوجبان بذل قصارى الجهد لتمثيل مصر خير تمثيل والاستمرار فى تنفيذ أولويات السياسة الخارجية ونهجها الساعى إلى صون الأمن القومى والدفاع عن المصالح العليا للدولة المصرية ورعاية وخدمة مواطنينا فى الخارج. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده شكرى أمس مع السفراء المغادرين للعمل رؤساء لبعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية فى الخارج بمشاركة السفير عمر عامر مساعد وزير الخارجية للسلك الدبلوماسى والقنصلى والتفتيش.

أوضح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن وزير الخارجية أكد أهمية قيام رؤساء بعثاتنا فى الخارج بمواصلة بذل كافة المساعى للترويج لما تشهده الدولة المصرية من طفرة اقتصادية وتنموية غير مسبوقة فى وتيرتها ومستهدفاتها وما يتحقق على أرض الواقع من إنجازات فى مختلف قطاعات الدولة، وكذلك ما تنفذه الحكومة المصرية من برامج وطنية تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن وتطوير قدراته ومهاراته والتوسع فى تحقيق الحماية المجتمعية وتوفير سبل العيش الكريم.

وشدد شكرى أيضا على أن تلك الإنجازات تستوجب مواصلة العمل الدؤوب لدعم ركائز الدولة الجديدة عبر توثيق علاقاتنا مع الدول الصديقة والشقيقة، والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات والتعاطى الفاعل مع ما يموج به المحيط الإقليمى والدولى من تحديات وأزمات وبما يتطلبه ذلك من تنفيذ سياسة خارجية فاعلة وناجزة فى أدواتها وتكثيف للتحرك الدبلوماسى على المستويين الثنائى ومتعدد الأطراف مع مواصلة آليات تطوير العمل مؤسسيا وتنمية قدرات الكوادر البشرية بالوزارة.

وذكر السفير حافظ أن وزير الخارجية طالب باستمرار سفاراتنا وبعثاتنا القنصلية فى الخارج فى بذل كل جهد مكن من أجل متابعة المشكلات والقضايا القنصلية وتقديم مختلف سبل الرعاية القنصلية للمواطنين المصريين المقيمين فى ظل استمرار تبعات انتشار جائحة فى الخارج، وخاصة فيروس كورونا كما أكد الثقة فى اضطلاع رؤساء بعثاتنا فى الخارج بمسئولياتهم نحو تحقيق الانضباط الكامل وضمان استمرار العمل بالكفاءة المرجوة فى بعثاتنا فى الخارج.

وتحت عنوان "أول مليون جرعة من لقاح سينوفاك المصرى فى مراكز التطعيم بعد اختباره"، ذكرت صحيفة "الوطن" أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أعلنت استلام أول مليون جرعة من الإنتاج القومى للقاح "فاكسيرا-سينوفاك"، المنتج محليا، وفقا لاتفاقية التعاون بين شركة سينوفاك الصينية والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، وتوزيعها على مراكز تلقى اللقاحات بمختلف المحافظات.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، إن جرعات لقاح "فاكسيرا- سينوفاك" تم تسليمها إلى مخازن التموين الطبى بوزارة الصحة، بعد إتمامها لمراحل الاختبارات اللازمة، وفقا لاشتراطات منظمة الصحة العالمية، وتوزيعها على مراكز تلقى اللقاحات، لافتا إلى أنه جار الانتهاء من مراحل التصنيع والتحليل لـ15 مليون جرعة وهى القدرة الإنتاجية لشركة فاكسيرا شهريا.

وبالنسبة لتنسيق الثانوية العامة، قررت وزارة التعليم العالى مد التنسيق حتى 7 مساء اليوم الخميس، وتحت عنوان "مد فترة تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى «24 ساعة»"، أفادت صحيفة "المصرى اليوم" أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أعلنت مد فترة التقدم لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات حتى الساعة السابعة من مساء اليوم، وذلك حرصا على مستقبل الطلاب، مشيرة إلى أن عدد الذين سجلوا رغباتهم بلغ نحو 115 ألف طالب من إجمالى طلاب المرحلة 118 ألفا و280 طالبا وطالبة بحد أدنى 88.41% علوم و80% رياضة، و65.73% للأدبى.

وأكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على مكتب التنسيق، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى، موجها الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفا: إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء اليوم.

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم فتح معامل الحاسب الآلى بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب فى عملية التنسيق الإلكترونى طوال فترة التنسيق، مؤكدا على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى "الكمامة"، حيث إنه لن يسمح لآى طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلى بالجامعات دون ارتدائها، واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

وأعلن وزير التعليم العالى عقد اختبارات القدرات للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة "العربية والأجنبية" هذا العام 2021، والراغبين فى الالتحاق بالكليات التى يشترط القبول بها اجتياز القدرات المؤهلة لهذه الكليات، اعتبارا من السبت 28 أغسطس وحتى 11 سبتمبر المقبل.

وقال الوزير: كما تعودنا، تيسيرا على أبنائنا الطلاب، تقرر تسجيل إجراء اختبارات القدرات أسوة بما تم مع أبنائنا بالثانوية العامه عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى www.tansik.egypt.gov.eg: على أن يتم إجراء هذه الاختبارات فى الأماكن والمواعيد المحددة من خلال الموقع.

ورياضيا، أكدت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "فرحة عارمة فى الزمالك بدرع الدورى ومكافآت استثنائية للاعبين"، أن جماهير الزمالك عاشت أجواء غير عادية من الفرحة الطاغية بعد تتويج فريق الكرة بلقب الدورى قبل انتهاء الموسم رسميا بجولة واحدة، وذلك بعد انتظار ست سنوات كاملة، ليرفع رصيده إلى 13 لقبا فى تاريخه منذ نشأة النادى عام 1911.

ولم تكن الفرحة الطاغية مصدرها فقط استعادة اللقب الغائب، ولكن أيضا لأنه جاء بعد منافسة قوية ومطاردة غير عادية من الأهلى مثلما حدث هذا الموسم. وقررت إدارة النادى ترتيب حفل كبير للاحتفال باللقب الغالى الاثنين المقبل تحت مسمى «فى حب الزمالك»، يضم مختلف الألعاب الجماعية كاليد والطائرة والسلة، بما يتناسب وحجم الإنجاز.

كما ستقوم الإدارة بصرف مكافآت ضخمة للاعبين بخلاف ما تنص عليه اللائحة، تنفيذا لوعود اللجنة المؤقتة، ولن تقل مكافآت الفريق عن 150 ألف جنيه لكل لاعب، وسوف تعقد اللجنة المؤقتة اجتماعا لتحديد قيمة المكافأة بعد دراسة لائحة الفريق.

فى الوقت نفسه، أعرب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك عن سعادته بالفوز بدرع الدورى، وأشاد بأداء لاعبيه خلال مشوار الموسم وإصرارهم على تحقيق الفوز فى كل مبارياته من أجل التتويج باللقب الغالى.وقال كارتيرون: «اللقب غال جدا على الجميع، وأنا سعيد بالتواجد فى الزمالك ولا أفكر فى الرحيل، وما زالت لدينا أهداف لتحقيقها، وأول ما نفكر فيه هو الحصول على بطولة كأس مصر، وسيكون الفوز بالدرع على حساب الأهلى دافعا كبيرا للتتويج بالثنائية، وأوفيت بوعدى وصالحت الجماهير».