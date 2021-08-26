/647185/موعد-مباراة-أبها-ضد-الإتفاق-في-الدوري-السعودي

يدخل فريق أبها مباراته ليوم الخميس أمام فريق الأتفاق، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 6.05 مساءً، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سليمان.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

خاض فريق أبها المباراة الأولي له في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وتمكن من تحقيق الفوز علي حساب وصيف الدوري في الموسم الماضي، وهو الشباب، بهدفين مقابل هدف وحيد، ثم تلقى أبها هزيمته، خلال الجولة الثانية أمام الباطن بهدفين مقابل هدف وحيد، ليصبح في رصيده 3 نقاط.

بينما على الجانب الآخر، قدم فريق الاتفاق بداية جيدة، بعد أن فاز على فريق الباطن، خلال الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف وحيد، وشهدت الجولة الثانية تعادل الاتفاق مع الشباب بثلاثة أهداف لكل منهما، ليصبح في رصيده أربع نقاط، ويتواجد خلف الهلال في جدول ترتيب الدوري السعودي.

اتحاد جده

تعرض فريق اتحاد جدة للهزيمة على يد فريق الرجاء المغربي، في المباراة التي جمعتهم مساء السبت الماضي، ضمن منافسات نهائي البطولة العربية، والتي انتهت بفوز الرجاء بركلات الترجيح، بعد أن انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 4/4.

فقد فريق اتحاد جدة المبلغ المالي الكبير المرصود للفائز ببطولة العرب، والذي يبلغ 22 مليون ريال، وذلك في ظل الأزمة المالية التي يمر بها الناددي خلال تلك الفترة.

وكانت إداراة فريق اتحاد جدة تأمل بالفوز باللقب للحصول على المبلغ المالي المرصود للفائز بالبطولة، من أجل دعم صفوف الفريق، عن طريق التعاقد مع عدة اللاعبين.

بالإضافة إلى تجديد عقد البرازيلي برونو هنريكي الذي اقترب بشدة من الرحيل عن صفوف الفريق.

غضب جماهيري

سيطرت حالة من الغضب على معظم جماهير فريق اتحاد جدة، بسبب الخساراة أمام الرجاء المغربي، وفقدانه التتويج بلقب البطولة العربية، والذي عن خزائن العميد منذ 4 سنوات.

وذلك غير حالة اليأس والحزن التي أصابت جماهير اتحادة جدة في أنحاء الوطن العربي.

تمثل خسارة الاتحاد لهذا اللقب، غضب جماهيري عارم، خاصة وأن البعض كان يمني النفس بحصد البطولة، وذلك بعد أن غابت الألقاب عن خزائن العميد آخر 4 سنوات.

تلك الخسارة، ستسهم بنسبة كبيرة في غياب الجماهير عن المدرجات خلال المباريات المُقبلة، فضلاً عن حالة الغضب واليأس التي أصابت الجميع، خاصة بعد التعاقد مع البرازيلي إيجور كورنادو.

المبلغ المالي الكبير المرصود لبطل النسخة والمقدرة ب22 مليون ريال خصوصا في ظل معاناة النادي ماليا واتجاهه لجدولة بعض المستحقات المالية.

رحيل المدرب المدرب

طلبت جماهير اتحاد جدة برحيل البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني للفريق، حيث أصبح رحيله مطلب جماهيري بشكل لافت للنظر.

ومن المتوقع ان تتخذ الإداراة بعض القرارات الحاسمة خلال تلك الفترة، ولعل ابرزها رحيل مدرب الفريق فابينيو كاريلي.