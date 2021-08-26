استقرار فى اسعار الذهب اليوم

يحرص موقع دوت الخليج على نشر أخبار اسعار الذهب يوميا، نظرا لتزايد عدد البحث عن أسعار الذهب من المواطنين ،خاصة المقبلين على الزواج منهم.

أسعار الذهب في مصر:

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 678 جنيها للجرام.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 791 جنيها

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 904 جنيها للجرام.

ووصل سعر الجنيه الذهب 6328 جنيها.

هذا وتتأثر أسعار الذهب في الاسواق المحلية بشكل وثيق بحركة المعدن في الأسواق العالمية، وكذلك بحركة سعر الدولار، لذا فإن أي تغيير سينعكس على السعر بالسوق المحلية.

كما تختلف أسعار الذهب اليوم في مصر بحسب نسبة المصنعية من محل صاغة لآخر،ومن تاجر لآخر، ومن محافظة لآخري، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن «31.1 جرام» كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.