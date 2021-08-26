تعيين 311 شابا وصرف 135 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة فى أسوان

جدة - نرمين السيد - وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ المسجلين 897 راغب عمل، فضلاً عن إسقاط 1.043 بطاقـة قيـد لم يتقدم أصحابها لتجديدها فى المواعيد المحددة.
وقال "سعفان" وفقا لبيان صحفى، إن ذلك يأتى فى إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة فى إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل فى أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.
تلقى الوزير، تقريرا بذلك من محمد عبد الوهاب، مدير المديرية فى هذا الخصوص عن ما تم إنجازه خلال شهر يوليو الماضى، أشار فيه إلى أنه تم صرف 106 آلاف جنيه لـ 46 عاملا غير منتظم، رعاية اجتماعية، و 29 ألفاً و 908 جنيهات رعاية صحية لـ 33 عاملاً، ليصل إجمالى ما تم صرفه 135 ألفاً و 908 جنيهات لـ 79 عاملا من المسجلين بالمديرية.
وأوضح أن المديرية قامت فى مجال التفتيش العمالى بالتفتيش على 206 منشآت ( دورى نهارى ) وعمل 11 حملة نهارية تفتيش شامل نهارية وليلية على 104 منشأة أخرى، وبحث 3 شكاوى عمالية، وعمل ندوتين توعية، أما عن مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 59 منشأة، وإعادة التفتيش على 72 منشأة أخرى.
وفى مجال علاقات العمل، تلقت المديرية 14 شكوى عمالية، تم تسوية شكوى منها ودياً، وإحالة 7 شكاوى للقضاء، وتبقى 6 شكاوى منها تحت البحث والدراسة، كما استخرجت المديرية 201 شهادة قياس مستوى مهارة، وإصدار 139 رخصة مزاولة مهنة لـ 139 عاملا.
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