إلغاء وتعديل مسار.. السكة الحديد تجرى تعديلات على خط الزقازيق - بنها

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلغاء تشغيل القطار رقم 263 بنها - الزقازيق المقرر قيامه من بنها 9.10 مساء، بمناسبة أعمال التطوير الخاصة بنظم الإشارات والتى يتم تنفيذها بخط "الزقازيق - بنها".





وأوضح بيان صحفى، للهيئة، أنه تقرر أيضا إلغاء تشغيل القطار رقم 262 الزقازيق - بنها المقرر قيامه من الزقازيق 10.05 مساء، وكذلك تغيير مسار القطار 962 اكسبريس "بورسعيد - القاهرة" المقرر قيامه من بورسعيد الساعة 6.35 مساء والقطار 339 اكسبريس "القاهرة - الزقازيق - المنصورة" المقرر قيامه من القاهرة 8.40 مساء ليكون خط سيره طريق "القاهرة - شبين القناطر - الزقازيق" بدلا من خط "القاهرة - بنها - الزقازيق" وذلك ليلة 26/8/2021 فقط.

وتعتذر الهيئة عن هذه التعديلات المؤقتة، وإذ تشكر جمهور الركاب على حسن تعاونهم.