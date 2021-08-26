القوى العاملة: 3 آلاف جنيه معاش شهرى لورثة مصرى توفى بالأردن

جدة - نرمين السيد - قال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية فى العاصمة الأردنية عمان حصل على مستحقات مواطن متوفى لدى مؤسسة الضمان الاجتماعى للورثة 3 آلاف و84 جنيها شهريا تقريبا، بالإضافة للرصيد المتجمد ومصروفات الجنازة بإجمالى 2.563 دولارا، أى ما يعادل 40 ألفا و91 جنيها مصريا تقريبا.





وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى الأردنى بمتابعة مستحقات ورثة المواطن المتوفى "محمد.ع.أ"، وذلك للحصول على المستحقات لدى مؤسسة الضمان الاجتماعى الأردنى، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

وقال الملحق طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى بعمان، إنه فى إطار المتابعة اللحظية على مدار الساعة لحل مشكلات المواطنين المصريين العاملين بالأردن وديا، وخاصة فى ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا، حصل المكتب على مستحقات ورثة المواطن المتوفى "محمد.ع.أ" بعد أن تمت الاستجابة الفورية وإنهاء كل الإجراءات وأرشفة المستندات لدى مؤسسة الضمان الاجتماعى بالمملكة.

وأشار إلى أن تتويجا لهذا الجهد تم تحويل مستحقات الورثة بحصول الأبناء والأرملة "رضا.ا.ج"، على معاش شهري من مؤسسة الضمان الاجتماعى، بإجمالى 197 دولارا شهريا، ما 3 آلاف و84 جنيها شهريا تقريبا، بالإضافة للرصيد المتجمد ومصروفات الجنازة بإجمالى 2.563 دولارا، أى ما يعادل 40 ألفا و91 جنيها مصريا تقريبا.