/647179/موعد-مباراة--جالاتا-سراي-أمام-ريندرز-الدنماركي-اليوم

يدخل فريق جالاتا سراي التركي اليوم الخميس، مباراته امام فريق ريندرز الدنماركي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان اللاعبين قد تحولوا للعب في بطولة الدوري الأوروبي، بعد التعرض لهزيمة ساحقة بنتيجة 7-2 من أيندهوفن في المراحل التمهيدية من تلك البطولة الأوروبية الكبيرة، ليتعادل الفريق بعد ذلك بنتيجة 1-1 على أرضه أمام سانت جونستون في الجولة الماضية من الدوري الأوروبي وهو ما جعل فريق جالاتا سراي يواجه احتمال الخروج من الدوري الأوروبي، لكنهم تعافوا ليفوزوا بمباراة الإياب بنتيجة 4-2.

وعلى الجانب الآخر، فبعد فوزه بكأس الدنمارك الموسم الماضي، حقق ريندرز بداية إيجابية في موسم 2021-22 في الدوري الدنماركي بأربعة انتصارات وتعادل في أول خمس مباريات.

فاز الفريق الدنماركي بثلاث مباريات في الدوري على التوالي، كان آخرها يوم الجمعة الماضي ليتصدر دوري الدرجة الأولى، بفارق نقطة عن ميدتجيلاند، وهذه هي المرة السادسة فقط التي يشارك فيها ريندرز في المسابقة الأوروبية، على الرغم من أنهم لم يصلوا إلى دور المجموعات مطلقا.

مصطفي محمد

الجدير بالذكر أن مصطفى محمد يتواجد بالتشكيلة الأساسية لفريق جالاتا سراي أمام فريق ريندرز الدنماركي خلال مباراة اليوم، على الرغم من تراجع المستوى الفني للاعب مع فريقه خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي دفع مدربه فاتح تيريم للحديث عن هذا الأمر على الملأ وعبر مختلف وسائل الإعلام.

حسم التعادل الإيجابي مباراة جالاتا سراي التركي، وريندرز الدنماركي، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء الدور المأهل لدور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

أحرز التركي كريم أكتورك أوغلو الهدف الأول لفريقة جالاتا سراي، في المباراة في شباك ريندرز الدنماركي، في الدقيقة السدسة والعشرون من عمر المباراة، ليعود الفريق الدنماركي في الدقيقة الرابعة والخمسون ويسجل هدف التعادل، وينتهى اللقاء لى هذا الهدف.

تشكيل جالاتا سراي أمام ريندرز:

حراسة المرمى: موسليرا

الدفاع: فان أنهولت ، الباسلان ، لونداما ، يدلين

الوسط: تايلان ، بيركان ، كلينك

الهجوم: مصطفى محمد ، أكبابا ، كريم اكتورك

مصطفى محمد مع جالاتا سراي

وكان مصطفى غاب عن خوض مباراة جالاتا سراي الأولى في الدوري التركي خلال الموسم الجاري وجلس على مقاعد البدلاء.

ووصل جالاتا سراي لتلك المرحلة في الدوري الأوروبي بعدما تجاوز سانت جونستون الاسكتلندي في الدور التمهيدي.

ويشارك الفريق التركي في الدوري الأوروبي بعدما ودع تصفيات دوري أبطال أوروبا على يد أيندهوفن.